Herbalife expuso las ventajas del Batido Nutricional Proteico en charla de nutrición

Herbalife, compañía de nutrición global dedicada a la venta de productos dirigidos a promover la calidad de vida y el bienestar general, llevó adelante una nueva #CharlaHerbalifeNutrition, esta vez a cargo de la nutricionista Felisa Mansilla, supervisora de Asuntos Científicos para Centro y Sudamérica de la marca, quien presentó las propiedades del Batido Nutricional Proteico que comercializa la firma.

El ciclo de charlas es trasmitido en vivo a través de las cuentas de Instagram y Facebook de la marca. Su tercera emisión estuvo dirigida al público de Uruguay y de 16 países de América Latina y el Caribe, que tuvo la oportunidad de conocer las cualidades del producto y posteriormente realizar preguntas, que fueron respondidas en tiempo real por la experta.

"Una dieta diaria saludable debe contener macronutrientes, micronutrientes, hidratación y actividad física", comenzó Mansilla, quien explicó que la principal ventaja del batido radica en sus aportes de proteínas, hidratos de carbonos, fibras, grasas de buena calidad, vitaminas y minerales.

El contenido proteico del producto favorece la salud de los huesos, la sensación de saciedad y el incremento de masa muscular; y los hidratos de carbonos son fuente de energía, al igual que las grasas, que también son buenas para el cerebro y la vista. La fibra es fundamental para la salud intestinal, mientras que las vitaminas y minerales ayudan a que el organismo en su totalidad opere adecuadamente, tanto en sus funciones inmunes como en la asimilación y la síntesis, entre otros.

"Tomando un vaso de Batido Nutricional Proteico están cubiertas gran parte de las necesidades nutricionales diarias ya que contiene el equivalente proteico de dos huevos; la fibra de una manzana, la vitamina E de 15 almendras; la vitamina C de una mandarina y el calcio de media taza de yogur", resumió la especialista.

Dando paso a las preguntas del público, Mansilla respondió con información y consejos. Entre otras cosas, explicó que el máximo diario de vasos de batido que se puede consumir son dos; que el azúcar contenido no representa una desventaja, ya que no es "azúcar de mesa" sino la necesaria tal como la de las frutas, y que es fundamental leer las etiquetas ya que, por ejemplo, el producto no es recomendable para intolerantes a la lactosa ya que se elabora con derivados de la leche.

"Herbalife cuenta con 300 científicos trabajando detrás de cada producto para asegurar que cada ingrediente incluido esté justificado y con expertos en nutrición en los más de 90 países donde opera. Además, ha destinado US$ 250 millones en los últimos tiempos a investigación y desarrollo para garantizar que la maquinaria y los procesos de calidad sean los indicados, y cuenta con certificaciones de producto y de planta que lo avalan, como la ISO 17.025 y la NSF International", concluyó Mansilla, al ser consultada por el principal diferencial de la marca y sus productos sobre otras opciones del mercado.