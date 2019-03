Colore urbano intervendrán el vallado de la ampliación de Tres Cruces

Noticias empresariales

En noviembre del pasado año Tres Cruces comenzó la reforma de sus instalaciones para la expansión a un nuevo nivel comercial y ampliación de estacionamiento. La obra sumará 11,000 m2 (área comercial + estacionamiento) al complejo y supone un costo de U$S 25.000.000.

Por Bv. Artigas transitan a diario entre vehículos y peatones miles de personas. Debido a la gran demanda y flujo de la zona es que la firma encuentra la necesidad de ofrecer mejores servicios a sus clientes. En la misma línea, y en el marco de esta reforma, nace la acción "Color Urbano": una intervención de artistas para darle color al vallado que delimita la zona de obra con el fin de embellecer y hacer de este espacio más agradable para todos.

Es así que Tres Cruces invitó a "PezDani", "Conde2", "Min8" y "Ciclope" a volcar su talento sobre el vallado durante los primeros días de marzo. Los cinco artistas urbanos, cada uno con su estilo, destinarán sus dotes artísticos en una superficie de 154 m de largo y 2 m de alto, pintando en vivo del 2 al 10 de marzo.

Biografía de los artistas:

1. PezDani - desde 2013, y luego de pasar por varias disciplinas artísticas, vuelca su trabajo en calle habiendo encontrado su inspiración en viajes e investigación.

Sus trabajos se pueden apreciar en ciudades de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

El artista de 38 años está cursando el último año de la licenciatura en artes plásticas y visuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Asimismo, dicta talleres de arte urbano y trabaja en proyectos de distinta índole, desde iniciativas privadas como a nivel educativo con niños y jóvenes.

2. Conde2 - oriundo de Montevideo, el artista de Barrio Sur encontró su inspiración en los comics a temprana edad. Si bien su estilo es variado, se caracteriza por la creación de personajes.

El artista comenzó su experiencia con graffiti con "crew del sur" a los 16 años y ha viajado a eventos internacionales como lo son: "Meeting of styles Chile", "Meeting of styles Argentina", "Street of Style Brasil", entre otros.

Con aerosol y pintura latex, Conde2 destina gran parte de sus obras a las calles de Montevideo. Para ello, realiza una selección teniendo en cuenta la fluidez, el tránsito y la cercanía de los habitantes para con la calle que actuará de lienzo. Asimismo, ha expuesto en espacios de arte uruguayos y cursó sus estudios universitarios en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

3. Min8 - la referente nacional en la escena latinoamericana del graffiti se introdujo en este mundo en el año 98 y su principal foco artístico recae en la mujer y la naturaleza.

Sin contar con estudios formales, la artista adquirió su técnica tras años de práctica, sacrifico y dedicación permitiéndole compartir hoy este conocimiento ejerciendo como profesora en la Universidad Nacional de Bellas Artes, Universidad del Trabajo y Fundación Iturria.

Ganadora reciente del concurso realizado por Instituto Goethe, la embajada de Francia y la Intendencia de Montevideo (por los 100 años de Marx) la artista obtuvo el honor de intervenir el túnel de 8 de octubre.

4. Ciclope - ya que la unión hace la fuerza, el proyecto reúne a dos profesionales (una arquitecta-urbanista y un diseñador de comunicación visual) combinando, complementando y potenciando las cualidades y el conocimiento de estos dos con el objetivo primero de reinventar el mundo y transformar, en la medida de lo posible, la realidad social.

El proyecto dialoga con lenguajes de diseño, arquitectura y comunicación por lo que la expresión y el intercambio humano son el motor de esta experiencia artística.

Sus trabajos develan a la naturaleza como principal inspiración, con sus formas orgánicas. Sin embargo, Ciclope sinergia ésta con otros elementos, más rígidos, tales como líneas y otros componentes geométricos.