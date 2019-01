Claro Club celebró Año Nuevo en una mega fiesta con el grupo Dame 5

Noticias empresariales

Alegría, música, baile y mucha diversión caracterizaron a la mega fiesta Feel Punta que se llevó a cabo para recibir el 2019 junto al destacado DJ inglés Fatboy Slim y el grupo de cumbia pop Dame 5, que protagonizó la reciente campaña publicitaria de Claro con su tema "Hablar es gratis".

En línea con su objetivo de generar propuestas de valor a sus clientes, el programa de beneficios Claro Club de la compañía de telecomunicaciones ofreció la posibilidad de canjear puntos por entradas para esta ocasión y empezar el año de la mejor manera.



La fiesta, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Punta del Este, reunió a miles de asistentes de diferentes partes del mundo en un entorno único de más de 12 hectáreas y un espacio de 60.000 metros cuadrados al aire libre, que además contó con una decoración especial instalada por la firma.

Los asistentes pudieron disfrutar de dos escenarios con variadas propuestas musicales a cargo de artistas reconocidos de distintos géneros que aseguraron un Año Nuevo inigualable.



En el escenario principal se presentó el afamado DJ inglés Fatboy Slim, con más de dos décadas de trayectoria mundial, que cautivó durante horas al público con algunos de sus hits como Praise you, Right Here Right Now y Rockafeller skank.



Junto a él, desplegaron su talento el DJ y productor HOSH de Alemania y ASOBITAI de España, Pico Bussoli, Maimex y Ianuzzi, y Lampas.



Por su parte, los amantes de la música latina disfrutaron de un amplio espacio cerrado donde el afamado grupo de cumbia pop Dame 5 hizo bailar a todos los asistentes al ritmo de algunos de sus temas más pegadizos y reconocidos como "Piel a piel", "Dime cosas lindas" y "Baila morena".



Posteriormente, fue el turno de los DJs argentinos Benja Murano y Bocha Muñoz, quienes revivieron grandes temas latinos y del DJ nacional Bruno Podestá, residente de la discoteca OVO Punta del Este de Enjoy Punta del Este y del nightclub Lotus Club.

Para completar la propuesta, la empresa de telecomunicaciones instaló gigantografías de Dame 5 para que los asistentes se tomaran divertidas fotos junto a ellas y se las llevaran impresas como obsequio.

La celebración también contó con un espacio gastronómico con variadas opciones y siete barras de bebidas, servicios especialmente acondicionados e instalados para la ocasión que garantizaron una fiesta sin precedentes.

El programa de beneficios de Claro ofrece la posibilidad de asistir a eventos culturales y musicales, así como adquirir 2x1 en entradas para el cine todos los días en las salas Movie, efectuar canjes por puntos para funciones en salas 4D que se realizan de lunes a miércoles, participar en sorteos y obtener descuentos en equipos.