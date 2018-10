Chivas Venture lanza su quinta edición y premia con un millón de dólares a emprendimientos de impacto social

Noticias empresariales

La quinta edición del certamen global Chivas Venture, ideado por la marca de whisky Chivas Regal para premiar a los negocios que generan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, está en carrera.



Los uruguayos interesados en presentar sus propuestas pueden hacerlo hasta el miércoles 31 de octubre inclusive a través de la página https://www.chivas.com/es-uy/the-venture. La startup debe ser registrada como una entidad con fines de lucro y no generar más de US$ 1.5 millones en ingresos anuales.



Un destacado jurado compuesto por referentes del mundo del emprendedurismo elegirá la mejor idea local, cuyo representante viajará antes del 20 de diciembre a Buenos Aires para participar junto a los ganadores argentinos en mentorías con especialistas en la temática.



El modelo de negocio, el potencial de escalabilidad, la oportunidad de mercado, las finanzas y el impacto social serán algunos de los criterios que los expertos evaluarán a la hora de elegir al ganador regional.



Aquel que resulte seleccionado en esa oportunidad viajará en representación de ambos países para participar junto a emprendimientos de los cinco continentes, en The Chivas Venture Accelerator Programme, que se desarrollará entre marzo y abril de 2019 en Reino Unido y durará una semana.



Durante un período de tres semanas, los emprendimientos serán sometidos a una votación online por parte del público, que elegirá a quién corresponde la asignación de los primeros US$ 100.000 del fondo de U$S 1.000.000 destinados a impulsar la realización de los emprendimientos.



En las etapas siguientes un jurado determinará quienes pasan a cuartos de final y semifinal. Los que lleguen a esta etapa recibirán un total de US$ 150.000. La quinta edición de Chivas Venture finalizará con la presentación de cada uno de los proyectos finalistas en un encuentro donde se distribuirá el resto del dinero.



En 2017 la organización uruguaya Red de Alimentos Compartidos, que recolecta los alimentos que van a ser descartados por los comerciantes, clasifica aquellos que están en buen estado y los distribuye entre las organizaciones sociales que atienden a personas de escasos recursos, llegó a la semifinal regional del concurso de Chivas Regal, un evento que ha sido declarado de interés por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).