Alcance generó una movida para difundir mensajes sobre la lucha contra el cáncer de mama

Noticias empresariales

Durante el Mes Rosa, se hizo una encuesta y se detectó que el 69% no se realiza el autoexamen de mamas según lo recomendado.

No dan los números

El autoexamen de mamas se debe hacer una vez por mes, indican las autoridades de la Salud. Pero en una encuesta digital para Alcance Servicio de Compañía, un 69% respondió que no cumplía con lo recomendado. Con esto en mente, y para promover la lucha contra el cáncer de mama, la organización lleva adelante una campaña de prevención en sus redes sociales que busca generar conciencia y fomentar su realización.

En el mes internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que Alcance denomina Mes Rosa, generó una movida (bajo el #PrevenirEsCuidarte) en base a la difusión de mensajes vinculados al comportamiento de las personas en interacción con las redes sociales y al tiempo que deben destinar a realizar el autoexamen: "El tiempo promedio de uso diario de internet en Uruguay es de 5,1 horas. Vos solo necesitás un minuto por mes para chequear tus mamas".

También invita a la acción, es decir, pide a las personas que difundan los distintos mensajes de prevención: "Un estudio mostró que se comparten 32 mil millones de imágenes al día. No estaría mal que compartas este posteo para recordar la importancia del autoexamen de mamas".

"Es esencial que podamos fomentar la prevención de esta enfermedad. Es preocupante conocer las cifras que arroja la encuesta: casi el 50% de las personas indicaron que este año no se realizó ni un autoexamen de mamas y el 24% contestó que nunca se hizo uno", indicó María Inés García, gerenta general de Alcance.

Según la encuesta, de los 442 que contestó que no se realiza el autoexamen una vez por mes, 368 conocen alguien que tuvo o tiene cáncer de mama. Es decir, el 55,8% de los encuestados, a pesar de saber de los riesgos de no cuidarse por conocer alguien que padeció o padece la enfermedad, no realiza el autoexamen.

"Trabajamos fuertemente por el bienestar de nuestra comunidad interna (el 93% somos mujeres) y también la externa. Por ello, entendemos muy necesario generar conciencia de que, en nuestro país, una de cada 10 mujeres podría desarrollar cáncer durante su vida y donde el rol de la prevención es fundamental. Así que es en esto donde año tras año hacemos foco", agregó García.

Por otra parte, Alcance coordina mamografías para las colaboradoras en el mamógrafo ubicado en Tres Cruces de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer -CHLCC-, que es un servicio sin costo, siendo este estudio el mejor método de detección precoz. Asimismo, la fachada de la Casa Central en Bulevar España es intervenida con luces rosa y un lazo alusivo a la lucha contra el cáncer y los colaboradores y colaboradoras visten el lazo rosa que, además, se entregan a los afiliados e interesados que pasen por allí junto con folletos sobre prevención avalado por la CHLCC.