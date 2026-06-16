Ya ganamos: iniciativa uruguayo-nipona busca “contagiar limpieza” en el Mundial

Mundial 2026

Montevideo Portal

Desde hace años, y en diversos eventos deportivos y culturales en todo el mundo, los aficionados japoneses dan el ejemplo: al finalizar el espectáculo al que hayan asistido, recogen minuciosamente todos los desperdicios generados para tirarlos en los sitios adecuados.

En la finalización del partido entre las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita, varios hinchas uruguayos se quedaron limpiando en la tribuna de Hard Rock Stadium, ubicada en la ciudad estadounidense de Miami Gardens.

Este hecho fue posible en parte a la participación de Tashiro y Takata, una empresa uruguaya de origen japonés dedicada a la venta de bolsas plásticas.



El hecho se viralizó a través de un video publicado en la red social Instagram por la mencionada firma, que envió a emisarios a Norteamérica para "contagiar" la buena costumbre japonesa de limpiar todo.

“El orgullo celeste no se ve solo en la cancha. Así somos los uruguayos", se lee en el posteo.

En el video se ve a varios hinchas con la camiseta de la selección juntando residuos de la tribuna, con bolsas de color celeste.

En diálogo con Montevideo Portal, la empresa explicó que la idea es inspirada en la tradición japonesa que, al parecer, fue replicada de forma exitosa por las personas que asistieron ayer a alentar a Uruguay.

Además, desde la firma comentaron a Montevideo Portal que es la primera vez que realizan esta iniciativa, y la idea es poder llevarla a cabo en todos los partidos de Uruguay en el Mundial, con el objetivo de concienciar al público uruguayo y generar una imagen positiva hacia el exterior.

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