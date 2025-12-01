SEND, la aplicación de ticketing online con biometría facial que implementará Peñarol

Fútbol uruguayo

La tecnología biométrica dio un paso histórico en Uruguay. SEND, el nuevo ecosistema digital desarrollado en el país, presentó oficialmente su sistema de ticketing biométrico facial, una herramienta que transforma la manera en que las personas acceden, pagan e interactúan en espectáculos y eventos deportivos.

El evento de lanzamiento se realizó el jueves 27 de noviembre de 2025 en la sede de SEND, con una duración de dos horas. La presentación estuvo a cargo de Mauricio Peña, director de SEND, quien expuso en detalle las capacidades del sistema, sus aplicaciones actuales y su potencial para integrarse plenamente en la operativa deportiva y de grandes eventos del país.

Con un funcionamiento ágil, SEND elimina entradas físicas y códigos impresos: el rostro del usuario se convierte en su ticket.

Este método evita fraudes y reventas ilegales, agiliza el ingreso a estadios o shows en cuestión de segundos, y reduce la necesidad de controles manuales o equipamiento especializado.

SEND también integra pagos dentro del evento sin necesidad de efectivo, celular, ni tarjeta, además de comunidades digitales para fortalecer el vínculo entre organizadores –clubes, artistas o instituciones– y su público. El sistema incluye opciones de publicidad segmentada basada en datos reales de los asistentes.

Una tecnología accesible y adaptable

El sistema puede operar desde un simple teléfono móvil, sin requerir infraestructura costosa. Su arquitectura modular permite implementarlo como ticketera independiente o como un ecosistema completo de interacción, fidelización y venta.

Mediante inteligencia artificial, SEND realiza una verificación biométrica avanzada que combina detección de vida (liveness), reconocimiento facial y lectura óptica de documentos (OCR).

La información se contrasta con bases oficiales como DNIC (Uruguay), RENAPER (Argentina) y próximamente CPF/RFB (Brasil), garantizando la autenticidad y seguridad de cada acceso.

Cada persona que adquiere una entrada mediante SEND pasa automáticamente a formar parte de la comunidad del evento, en el que puede recibir notificaciones, participar en chats, acceder a promociones, y comprar merchandising o alimentos antes del evento para retirarlos en el lugar.

El evento contó con la presencia de autoridades deportivas y gubernamentales, entre ellas: Juan Silva (como representante del Ministerio del Interior en la división de Seguridad en el Deporte), autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Matías Pérez (en su rol de neutral), Álvaro Rivero (presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División), Eduardo Zaidensztat (vicepresidente de Peñarol), Sergio Benítez (dirigente de la Federación Uruguaya de Básquetbol), Gastón Tealdi (dirigente deportivo), y Yonatan Irrazábal (futbolista profesional).

Todos ellos destacaron la relevancia de incorporar tecnología de vanguardia para elevar los estándares de seguridad y transparencia en los espectáculos deportivos.

Tras la presentación, el vicepresidente de Peñarol, Eduardo Zaidensztat, dialogó con el programa “De Fútbol Se Habla Así” de DSports, y subrayó la importancia de implementar tecnología en el deporte: “Es importante el avance de la tecnología, en primer lugar para el público que concurre a las canchas, SEND es un sistema de reconocimiento facial que brinda una rapidez en el ingreso que hoy los sistemas no lo tienen y además da una serie de información importante de gente que va a lista de impedidos, en toda mejora tecnológica nosotros estamos abiertos a implementarla”.

