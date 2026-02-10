Fútbol uruguayo

Ruglio: “es la primera vez que escucho que a un presidente le cuentan las perdidas”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, recibió críticas de hinchas y compañeros de consejo directivo tras difundir una estadística que lo deja como el presidente de clubes del fútbol uruguayo con más títulos en lo que va del siglo XXI.

Evaristo González lo criticó enumerando los torneos que el equipo carbonero no pudo ganar bajo la conducción de Ruglio, mientras que Rodolfo Catino enfocó su cuestionamiento en el ensalzamiento de la figura personal.

“Es la primera vez que escucho que a un presidente le cuentan las perdidas. Todos los presidentes tienen más perdidas que ganadas. Peñarol es el cuadro que ganó cinco Libertadores, no el que perdió 60”, dijo Ruglio al programa Convocados de El Espectador Deportes.

Que hubiera críticas desde la misma interna y se instalara el debate “era la intención”, según Ruglio, quien quería “imponer el tema, que se haga público y que de aquí a 15 días quede que te puede gustar o no la cara de Ruglio, pero es el que ganó más títulos oficiales”.

Evaristo González apuntó que el hoy presidente aurinegro ganó dos Campeonatos Uruguayos de seis posibles, y Ruglio recordó que el de 2020 terminó bajo su presidencia, a comienzos de 2021, pero la mayor parte fue en la gestión anterior, encabezada por Jorge Barrera.

“No creo que nadie en su sano juicio me endilgue el Campeonato Uruguayo de 2020. No llegamos a la final por los puntos que no hicimos en el Apertura y el Intermedio. Agarré para el Clausura y ni siquiera tuvimos período de pases. Salimos segundos”, recordó.

El presidente mirasol afirmó que la mayor parte de aquella temporada fue dirigida por “el gobierno anterior, del que se bajó Evaristo, que es lo peor que puede hacer un ser humano”. “Si empezás algo, empezás junto y terminás junto. Es la peor de las traiciones”, expresó.

De González recordó que “hasta hoy se está pagando la deuda que dejó el básquetbol por organizar la Liga Sudamericana” bajo su presidencia, y aseguró que “se hizo socio en 2011 con 40 años, pero antes nadie en el club lo conocía”.

A su favor, Ruglio contextualizó sus números en Campeonatos Uruguayos: “se jugaron cinco y ganó dos Peñarol, dos Nacional y uno Liverpool”. “Podría ser mejor, pero es bueno. Cualitativamente, de cinco estuvimos en cuatro definiciones”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy