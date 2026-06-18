Real Madrid sigue anunciando fichajes mundialistas: ahora el francés Ibrahima Konaté

Fútbol Internacional

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Real Madrid hizo oficial este jueves la contratación del francés Ibrahima Konaté, y confirmó a través de un comunicado que el acuerdo tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

La incorporación del zaguero estaba anunciada desde la campaña electoral de los comicios por la presidencia del club blanco, ya que Florentino Pérez había prometido su incorporación si era reelecto.

Konaté, de 27 años y hasta ahora jugador del Liverpool inglés, se encuentra con la selección de Francia en el Mundial, si bien no disputó ningún minuto en el debut del combinado galo frente a Senegal, en el que se impusieron por 3-1.

La pasada temporada disputó 36 partidos con los Reds en la Premier League, en los que anotó un gol, y otros 10 en la Champions League, en los que sumó otro tanto. En total, superó los 4.200 minutos jugados.

En su palmarés cuenta con el subcampeonato del mundo obtenido por Francia en el Mundial de Catar 2022, así como dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League con el Liverpool.

El francés se suma a los fichajes ya oficiales del español Marc Cucurella y el portugués Bernardo Silva, así como a la incorporación del portugués José Mourinho como entrenador.

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