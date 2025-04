Fútbol uruguayo

Perchman y la reunión Carrasco “para explicarle” por qué no fue candidato: “Se lo merece”

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, se refirió a la contratación de Pablo Peirano como nuevo director técnico tricolor y además contó que tendrá una reunión con Juan Ramón Carrasco para explicarle por qué no se dio su retorno.

Sobre el flamante entrenador albo, dijo que “fue un perfil” que se le “había ocurrido después de la opción uno, que era Jadson Viera”. “Vinimos hablando de eso con Sebastián Eguren en el avión de vuelta [de Medellín]”, amplió en Punto penal de Canal 10 sobre la charla que tuvo con el mánager general bolsilludo y ayudante interino, tras la goleada sufrida ante Atlético Nacional por Copa Libertadores.

“Sé que es un tapado para el periodismo”, aseguró, pero reconoció que “es un técnico que hace siete años está en el exterior”. “Fue haciendo todo un camino que lo ha llevado hasta acá, con muy buenos sucesos”.

Además, destacó que “fue ayudante de [Gerardo] Pelusso y estuvo en la selección sub-20 con [Juan] Verzeri y [Sebastián] Taramasco en su momento”. “Las dos campañas que hizo con Racing y Danubio fueron muy buenas, siempre metiéndolos en puntaje de Copa”.

Otro de los aspectos que elogió de Peirano, y por los lo que lo contrató, fue su equipo de trabajo: “Nos gusta mucho el cuerpo técnico que tiene. [Javier, preparador físico y padre de Felipe] Carballo ya ha trabajado en el club y el Colo [Javier] Tetes es muy buen ayudante”.

Acerca de la visión de sus compañeros de dirigencia ante la contratación del nuevo DT, Perchman comentó que no sabe la postura de la oposición, y afirmó que “el resto” de sus pares fueron muy categóricos en que el vicepresidente era quien tenía que tomar la decisión. “Por supuesto que los más cercanos estaban al tanto de cómo iban las negociaciones”, dijo, y agregó que no cree que sea “muy picante” la reunión de directiva de este lunes.

Luego, el exrepresentante expresó que “no es tan así” la información de que Peirano no estuvo entre los primeros nombres. “Hay opciones que a veces uno tiene en cuenta porque, si no, después el medio…”, manifestó, y explicó algunos casos.

“Le tuve que escribir al Cacique [Alexander] Medina porque me llegaron 25 mensajes, más todo el entorno. Sabemos que va a volver a dirigir a Nacional en algún momento, pero para mí no era atinado llamarlo cuando se había ido de Talleres hacía cinco minutos”, agregó, y mencionó sobre Paulo Pezzolano: “Yo ya sé que no viene”.

“Sé que el periodismo juega con el tema del descarte, pero no es así. Es más lo que se instaló en el periodismo que otra cosa”, dijo, y afirmó: “Nosotros estamos convencidos por dónde vamos”.

El vicepresidente de Nacional también aseguró que será su propia “responsabilidad” “si sale mal” la incorporación de Peirano, “como todo”. “Esto es así”, declaró.

Reunión con Carrasco

Por último, contó que se reunirá con Carrasco: “Yo voy a tener una charla con Juan. Me parece que se merece tener una charla franca mano a mano y explicarle razones por las que no estuvo en el bolillero. Ha sido un ídolo de un montón de gente, entre ellos mío. También sabemos que mucha gente lo pide”.

