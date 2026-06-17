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Mundial 2026
La hecatombe

Nuevo video muestra pistas de por qué empezaron las piñas de argentinos en Times Square

Las imágenes muestran a una mujer lanzando un objeto con vehemencia hacia donde estaban los argelinos.

17.06.2026 10:09

Lectura: 2'

2026-06-17T10:09:00-03:00
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Montevideo Portal

Un nuevo video difundido por un youtuber brasileño aporta imágenes del momento previo al inicio de los enfrentamientos entre hinchas argentinos y argelinos en Times Square, Nueva York.

En la grabación, que comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, se observa una escena confusa en medio de la concentración de personas. En particular, se distingue a una mujer que arroja un objeto con fuerza hacia otro sector, un gesto que algunos usuarios vinculan con el desencadenante de la tensión.

Sin embargo, el material no permite identificar con claridad qué tipo de objeto fue lanzado, ni tampoco confirmar de forma concluyente el contexto inmediato en el que se produjo la acción.

El video se suma a otros registros que circularon tras los incidentes y que buscan reconstruir cómo se desencadenaron los enfrentamientos en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.

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