Nuevo video muestra pistas de por qué empezaron las piñas de argentinos en Times Square

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Un nuevo video difundido por un youtuber brasileño aporta imágenes del momento previo al inicio de los enfrentamientos entre hinchas argentinos y argelinos en Times Square, Nueva York.
En la grabación, que comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, se observa una escena confusa en medio de la concentración de personas. En particular, se distingue a una mujer que arroja un objeto con fuerza hacia otro sector, un gesto que algunos usuarios vinculan con el desencadenante de la tensión.
Sin embargo, el material no permite identificar con claridad qué tipo de objeto fue lanzado, ni tampoco confirmar de forma concluyente el contexto inmediato en el que se produjo la acción.
El video se suma a otros registros que circularon tras los incidentes y que buscan reconstruir cómo se desencadenaron los enfrentamientos en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.
?????????? | Un youtuber brasileño captura el momento exacto en el que una argentina golpea con un artefacto a la hinchada argelina.— Sergio ???? (@Seergiot3ck) June 16, 2026
Todo era paz y amor entre naciones rivales en esta Copa del Mundo hasta que llegaron los argentinos.?? pic.twitter.com/wX3PESaxne
Franchement, qui est surpris ?— TARIK_TALK ? (@Tarik_Talk) June 16, 2026
Quelle honte .... mais quelle honte ??????? pic.twitter.com/B4rJbzCy98
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