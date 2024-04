Nacional pedirá la remoción del colegio de árbitros a través de una carta formal

Fútbol uruguayo

La directiva de Nacional se reunió este lunes, con el objetivo de tomar acciones con respecto a su malestar tras el arbitraje del clásico, y resolvió que le pedirá al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, la remoción del colegio de árbitros.

A través de una carta formal que redactará el secretario general del club, Pablo Durán, el Tricolor le solicitará a Alonso modificaciones en la estructura arbitral, en un plazo “medianamente razonable” retirando justamente su confianza a esta.

“Hemos resuelto, por unanimidad de la comisión directiva, enviarle una nota al presidente de la AUF, el economista Ignacio Alonso, en la que, entre otras cosas, le retiramos la confianza a toda la estructura arbitral, a la comisión de árbitros específicamente, dejando de lado al miembro político”, comenzó contando Balbi a los medios de prensa presentes una vez finalizada la reunión.

“Le exigimos al presidente de la AUF, que es el máximo responsable en la estructura arbitral, que haga todas las remociones, sustituciones y reformulaciones en un plazo medianamente razonable”, agregó el directivo.

Más tarde, expresó: “Vamos a apostar a la sabiduría e inteligencia política que tiene el presidente de la AUF. Él sabrá los cambios que tendrá que hacer. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entendemos que deben producirse profundos cambios para que no sucedan estas situaciones que Nacional las ve como repetitivas”.

“Errores arbitrales siempre van a haber. El error es humano. Hubo, hay y habrá, y lo dice la nota que redactó nuestro secretario general. Ahora, cuando vos tenés errores que son horrores, es cuando vos tenés que, indudablemente, rever la formación y la capacitación, y, sobre todo, estudiar y relevar si existen las personas capacitadas para el desarrollo de la tarea”, manifestó.

Y concluyó refiriéndose puntualmente al penal clásico por el que el Albo manifiesta sus quejas: “Antonio García no protegió la decisión errónea de Mathías de Armas, que no había visto que un jugador de Peñarol había impactado sobre un jugador de Nacional. En cambio, lamentablemente, no fue invitado a revisarla, como el protocolo lo indica”.