Nacional: “jugaremos el partido del año” pero “con la responsabilidad que corresponde”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Este domingo viviremos algo único. Jugaremos el partido del año en nuestra casa, el querido Gran Parque Central”, fueron las primeras palabras de Ricardo Vairo en un video institucional que se publicó en los canales oficiales del club este miércoles, a cuatro días de la segunda final de la Liga AUF Uruguay ante Peñarol.

“No hay nada más lindo que poder alentar al Bolso todos unidos, como siempre lo hicimos en los momentos más importantes de nuestra historia”, agregó, ya palpitando el duelo que se disputará el domingo a las 16:30 horas.

“Nacional nos necesita a todos y ustedes darán a nuestros jugadores ese aliento que empuja, que contagia, que les hará sentir que no están solos. Ese aliento que solo la primera hinchada sabe dar”, agregó, antes de pedir que no haya excesos que puedan costarle sanciones a la institución.

“Pero también necesitamos que ese apoyo sea con responsabilidad. Cada acción que hacemos fuera de la cancha también habla de nosotros. Si alguien causa un daño, ese daño se lo hace al club que amamos. Y este club es más grande que cualquiera de nosotros”, explicó.

“Defendamos juntos nuestra casa, cuidemos cada rincón del Gran Parque Central. Estemos o no de acuerdo, cumplamos con todos los requerimientos que nos imponen. Vivamos esta final con la pasión que nos caracteriza, pero también con la responsabilidad que nos corresponde. Y así, este domingo, podremos festejar lo que todos nos merecemos. ¡Arriba Nacional”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy