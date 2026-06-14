Mundial: Un parking para ver Uruguay puede costar hasta 500 dólares en Hard Rock Stadium

Mundial 2026

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Los hinchas que asistirán este lunes al debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 deberán preparar el bolsillo, incluso antes de ingresar al Hard Rock Stadium de Miami.

El estacionamiento, servicio que ofrece el escenario y que marca una gran comodidad, estableció tarifas de precios elevadísimos que incluso pueden llegar hasta 500 dólares (unos $20.000) para las mejores ubicaciones.

La cifra sorprendió a varios aficionados, ya que representa un costo similar al de una entrada de alta categoría para algunos eventos deportivos.

Esto hizo estallar algunas críticas en redes sociales donde incluso establecieron que los estacionamientos más cercanos y económicos rondarán los 80 dólares ($3243), pero varios de ellos quedan a cerca de una hora de caminata.

Es por eso que las recomendaciones de los locales es llegar en vehículos de aplicación o taxis que ayuden al traslado a la zona más cercana al estadio. Incluso varios residentes ofrecen la posibilidad de estacionar en sus casas con un costo más medido, para llevar e ir a buscar posteriormente al cliente.

Cabe destacar que para el debut de Uruguay en Miami se estiman que entre 15 y 20 mil hinchas celestes dirán presente en las tribunas.

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