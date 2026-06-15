Mundial 2026: Uruguay debuta hoy a las 19:00 con Arabia Saudita. ¿Por dónde verlo?

Mundial 2026

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Uruguay debutará hoy en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, cuando enfrente a Arabia Saudita desde las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami por el grupo H.

Marcelo Bielsa hizo este domingo el entrenamiento y ensayo general previo al duelo con los asiáticos. Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo, lesionados y en recuperación, siguen con trabajos diferenciados y no estarán a la orden.

Los que sí estarán a disposición y en el banco de suplentes serán Joaquín Piquerez y José María Giménez, quienes se recuperaron a tiempo de sus lesiones.

Las principales decisiones que se proyectan pasan por Fernando Muslera en el arco, Matías Viña como lateral izquierdo y Federico Viñas detrás de Darwin Núñez.

De esta forma, el once sería con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Federico Valverde, Federico Viñas, Maximiliano Araújo; y Darwin Núñez.

EL RIVAL

La selección saudí se ha estado preparando intensamente para la Copa del Mundo, con un empate sin goles con Senegal, una victoria 3-0 sobre Puerto Rico y una derrota 2-1 ante Ecuador.

El once que proyecta Georgios Donis es con Nawaf Al-Aqidi; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulilah Al-Amri, Mutaib Al-Harbi; Musab Al-Juwair, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Jahani; Sultán Mandash, Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dawsari

La selección uruguaya verá acción en el cotejo luciendo camiseta celeste y short y medias blancas. Muslera irá todo de naranja.

El italiano Maurizio Mariani será el árbitro que impartirá justicia, acompañado de sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. Los canadienses Drew Fischer y Michael Barwegen serán cuarto y quinto juez, respectivamente. En el VAR estarán el italiano Marco di Bello, el croata Ivan Bebek y el francés Jerome Brisard.

El partido se podrá ver por DSports (canal 310), Flow (121), Nuevo Siglo, TCC, Montecable (429), Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+ y Paramount+.

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