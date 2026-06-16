Mundial 2026: Francia derrotó por 3-1 a Senegal en Nueva Jersey por el grupo I

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Francia, con doblete de Mbappé, derrotó 3-1 a Senegal en Nueva Jersey abriendo el grupo I con tres puntos conseguidos con un segundo tiempo de alta calidad.

El primer tiempo sin goles, dejó una sensación clara: el equipo africano fue el que más cerca estuvo de romper la igualdad. El conjunto de Pape Thiaw salió decidido, presionó alto en los primeros minutos y encontró espacios para lastimar a una selección francesa que por momentos se mostró incómoda.

Los contragolpes fueron la gran arma de Senegal, que apostó por un bloque compacto y por no dejarle caminos a los atacantes franceses. La ocasión más clara llegó con Nico Jackson, quien sacudió el palo tras una rápida transición y encendió las alarmas en el equipo de Didier Deschamps. Mané también tuvo su oportunidad, aunque Maignan respondió ante su remate desde afuera del área.

Francia fue creciendo con el correr de los minutos y terminó inclinando el campo, pero sin lograr traducir la posesión en peligro real. Mbappé apareció poco y Senegal mantuvo el orden defensivo, dejando un partido abierto para la segunda parte, donde los europeos deberán encontrar soluciones ante un rival que ya demostró que puede complicarlos.

Lo ganó

En el arranque del segundo tiempo, el conjunto de Deschamps salió decidido a cambiar la historia y tuvo dos ocasiones muy claras que Mendy logró evitar. El arquero senegalés respondió de gran manera ante los remates de Olise y Mbappé, sosteniendo a su equipo en un momento complicado.

The dictator, Kylian Mbappe, has detected a goal and put France ???? ahead of Senegal ???? in the second half.



France 1 - 0 Senegal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XKJFUtwnTY — World Cup Actions 2026 (@WCUpdate01) June 16, 2026

Pero a la tercera llegó la vencida para los europeos. Un pase magistral de Olise dejó mano a mano a Mbappé, que definió cruzado ante la salida del guardameta para abrir el marcador. Con el partido más abierto y Senegal obligado a adelantar líneas, apareció el segundo tanto tras una contra que Barcola terminó con una definición por encima de Mendy.

El conjunto africano no bajó los brazos y logró descontar a pocos minutos del final con un potente remate de Mbaye que venció a Maignan. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: Mbappé sacó un misil desde afuera del área para sentenciar el partido y darle a Francia su primera victoria en el Mundial.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy