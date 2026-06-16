Mundial 2026: Argentina está derrotando 1-0 a Argelia con gol de Messi en Kansas City

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Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City en Estados Unidos por la primera fecha del grupo J, que tendrá a la hora 1:00 el partido entre Austria y Jordania.
La Albiceleste, campeona en 2022, inicia la defensa del título.
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