Mundial 2026

Mundial 2026: Alemania está derrotando 3-1 al debutante Curazao en Houston por el grupo E

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Alemania y Curazao están jugando en el estadio NRG de Houston (Texas) en Estados Unidos por la primera fecha del grupo E del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, en el debut mundialista de los de azul y amarillo.

Los alemanes fueron muy superiores desde el inicio y abrieron cuando apenas transcurrían 5 minutos por intermedio de Felix Nmecha, quien definió potente y a colocar tras un pase de Florian Wirtz. De inmediato, generaron un par de chances más, pero no las concretaron.

5 MINUTOS Y ALEMANIA MARCÓ EL PRIMER GOL



Felix Nmecha abrió el marcador para los Teutones en su debut ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AGfx45c7VO — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

La selección debutante dio la sorpresa al encontrar el empate en el minuto 20, luego de aprovechar las falencias defensivas del rival. Livano Comenencia anotó el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo con un zurdazo que se desvió en el camino.

¡GOOOL DE CURAZAO, SÍ, LEISTE BIEN!



En su debut en el #MundialEnDSPORTS, Livano Comenencia igualó el marcador ante Alemania a los 21 minutos de partido.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKVj6SUoU — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Pero el empate no se mantuvo durante mucho tiempo. A los 37’, Nico Schlotterbeck entró al área chica sin marca tras un córner de Nathaniel Brown y conectó un gran cabezazo para el 2-1 a favor de Alemania.

ALEMANIA VOLVIÓ A PONERSE ARRIBA EN EL MARCADOR



Schlotterbeck ganó en los aires y marcó el 2-1 ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/d5FjJyRD7z — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Sobre el final del primer tiempo, Riechedly Bazoer barrió dentro del área y le cometió un penal a Nmecha que el árbitro advirtió en primera instancia. Kai Havertz fue el encargado de ejecutar el tiro y selló el 3-1.

ALEMANIA SE VA AL DESCANSO CON DOS GOLES DE VENTAJA



Kai Havertz, desde el punto penal, marcó el 3-1 ante Curazao antes del termino del primer tiempo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NqCZl1BXJg — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

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