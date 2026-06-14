Contenido creado por Ramiro Aranda
Mundial 2026
Aguantó lo que pudo

Mundial 2026: Alemania está derrotando 3-1 al debutante Curazao en Houston por el grupo E

Goles de Nmecha, Schlotterbeck y Havertz le dan el triunfo parcial a los alemanes. Comenencia empató parcialmente para los debutantes.

14.06.2026 14:51

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2026-06-14T14:51:00-03:00
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Alemania y Curazao están jugando en el estadio NRG de Houston (Texas) en Estados Unidos por la primera fecha del grupo E del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, en el debut mundialista de los de azul y amarillo.

Los alemanes fueron muy superiores desde el inicio y abrieron cuando apenas transcurrían 5 minutos por intermedio de Felix Nmecha, quien definió potente y a colocar tras un pase de Florian Wirtz. De inmediato, generaron un par de chances más, pero no las concretaron.

La selección debutante dio la sorpresa al encontrar el empate en el minuto 20, luego de aprovechar las falencias defensivas del rival. Livano Comenencia anotó el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo con un zurdazo que se desvió en el camino.

Pero el empate no se mantuvo durante mucho tiempo. A los 37’, Nico Schlotterbeck entró al área chica sin marca tras un córner de Nathaniel Brown y conectó un gran cabezazo para el 2-1 a favor de Alemania. 

Sobre el final del primer tiempo, Riechedly Bazoer barrió dentro del área y le cometió un penal a Nmecha que el árbitro advirtió en primera instancia. Kai Havertz fue el encargado de ejecutar el tiro y selló el 3-1. 

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