Maxi Araújo: de su debut mundialista con gol a la autocrítica tras Uruguay-Arabia Saudita

Mundial 2026

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Maximiliano Araújo hizo su debut mundialista con la selección uruguaya y le dio el empate 1-1 a la Celeste ante Arabia Saudita en el Hard Rock de Miami por la primera fecha del grupo H.

“Fue muy parejo al principio. Sabíamos que era un rival que juega y contragolpea muy bien. Todos los debuts son difíciles. En lo personal, me costó bastante el primer tiempo. Uno se va soltando de a poco”, dijo el extremo al término del partido en DSports.

“Merecíamos un poco más, pero esto es así. El empate llega un poco tarde. Lo buscamos hasta el final y no pudimos ganar”, mencionó Araújo, quien fue sustituido luego de convertir el empate a los 80 minutos.

“Hicimos un gran segundo tiempo. Sabíamos que ellos iban a replegarse, y creo que no patearon. Empezamos a hacer lo que estamos acostumbrados: tener llegadas y opciones por fuera por dentro”, destacó el atacante de Sporting de Lisboa.

“El siguiente partido va a ser muy difícil y similar a este. Sabíamos que los tres rivales iban a ser muy duros. Hay que descansar, corregir lo que no se hizo bien y prepararnos”, concluyó respecto al duelo del próximo domingo contra Cabo Verde.

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