Mundial 2026

Marcelo De León explicó por qué Messi no fue expulsado y analizó el arbitraje del Mundial

Por José Luis Calvete

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El director del Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Marcelo De León, analizó los primeros partidos del Mundial y destacó el nivel mostrado por los jueces, además de explicar algunas de las nuevas tendencias que se están viendo en la competencia.

“Se está notando que el juego se practica más, se pierde más tiempo y se cobran menos faltas”, explicó De León a FutbolUy en Miami. Según el especialista, los árbitros están aplicando un criterio que busca favorecer la continuidad del juego: “Se deja seguir más por el ánimo de darle continuidad al partido”, agregó.

Además, valoró la implementación tecnológica durante el torneo: “Creo que además de contar con un muy buen nivel de arbitraje, hay una gran tecnología aplicada para el Mundial”, señaló, mientras espera el debut del uruguayo Gustavo Tejera en la Copa del Mundo. “Sin duda que va a hacer un buen papel”, afirmó.

Tejera será el árbitro principal en el encuentro de este juego donde México se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio AKRON de Guadalajara. Estará acompañado de los también uruguayos Carlos Barreiro y Nicolas Taran como asistentes.

¿Era roja?

Uno de los temas que generó debate en los últimos días fue la jugada protagonizada por Lionel Messi, donde muchos reclamaron una expulsión. Cuando transcurría media hora de juego, el zurdo cometió una dura infracción sobre Aissa Mandi tras dejarle los tapones a la altura de la pantorrilla con un planchazo. Sin embargo, el árbitro polaco Szymon Marciniak no le mostró ninguna tarjeta y tampoco fue llamado por el VAR.

“Para analizar un juego brusco grave se tienen que considerar varias situaciones de juego: tiene que haber un contacto pleno y una fuerza alta”, indicó. “Las imágenes que vi, más allá de que es aparatoso, no muestran un contacto pleno, lo toca con la punta del pie y no hay un contacto pleno que provoque un daño al rival”, explicó.

Para el exárbitro, la acción sí merecía sanción, aunque de otro color. “Creo que mereció una tarjeta amarilla porque es una jugada temeraria, pero no era causal de expulsión”, sostuvo.

Por último, De León también se refirió al trabajo que continúa realizando la AUF pese al Mundial y adelantó nuevas actividades para el cierre del año. “Siempre hay algo para resolver, estamos trabajando para seguir creciendo”, comentó.

Además, anunció que habrá siete cursos de capacitación luego del Mundial, destinados a diferentes áreas del fútbol uruguayo. “Va a abarcar fútbol femenino, juveniles, fútbol playa, sala y elite, que es primera categoría”, cerró.

Por José Luis Calvete

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