Lasalvia explicó su accidente: “Si no me hubiera desvanecido, hoy no la estaría contando”

El contratista Edgardo Lasalvia sufrió un accidente de tránsito el pasado 29 de marzo, del que habló este miércoles en un extenso diálogo con el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Hace 10 días estaba regresando de mi chacra en Piriápolis, cuando al pasar el peaje me desvanecí. Sufro de una apnea de sueño y aparentemente tuve algo neurológico. Mi cabeza cayó hacia adelante y aceleré. En el próximo semáforo me llevé todo puesto. Menos mal que estaba desvanecido, porque si hubiera volanteado hoy no la estaría contando”, explicó.

“Por suerte le pegué en la trompa a un auto, por lo cual lo hice girar, y las lesiones fueron leves. Agradezco que hoy estén todos bien y que la pueda contar. Estoy bajo tratamiento por la apnea y la puedo contar. Le agradezco a Dios por darme otra oportunidad”, manifestó el representante de jugadores.

Tras el accidente se despertó escuchando “sirenas, gritos y gente que iba y venía”. “No me acordaba de nada. No sabía si estaba soñando o qué. No tenía idea de lo que estaba pasando”, reconoció Lasalvia, a quien le pusieron “28 tornillos en la cadera”. “Me quebré la cadera y tengo varios cortes en la cabeza”, afirmó.

“Lamentablemente iba en la camioneta de campo, que no tiene los frenos que tienen los autos modernos. Si no, no me hubiese pasado nada. Fue una señal para bajar un cambio en lo laboral y para que empiece a disfrutar de cosas más importantes, como mis hijos. Hoy hasta podría contar con un chofer”, señaló, y reconoció que de momento “no debería manejar”.

“Tengo para comer y mis hijos también. Me estoy enloqueciendo con cosas que no tienen sentido porque me sacan tiempo de vida, como bancarme a las novias y a los padres de los jugadores, que quieren vivir de los pibes. Tengo ocho merenderos, y eso es lo que tengo que hacer; darles de comer a esos niños y llevarles frazadas”, expresó Lasalvia.

Hoy usa muletas para ir al baño y le piden “quietud absoluta”. Sabe que debe cuidarse porque meses atrás tuvo “un episodio similar”. “Iba con mi pareja por la calle Rivera y ella le puso freno de mano al auto. Me hice un estudio en una clínica particular, con la que lamentablemente estoy en conflicto porque me dijeron que era un episodio de estrés, y había sido apnea”, concluyó.

