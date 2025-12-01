Fútbol uruguayo

Las reacciones de dirigentes de Peñarol tras la derrota: posteos y estados de Whatsapp

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Los dirigentes de Peñarol se expresaron tras la derrota ante Nacional por 1-0 en la segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central, donde pusieron el foco en el trabajo del equipo arbitral que encabezó Gustavo Tejera.

“La impunidad no es eterna y la vida tarde o temprano devuelve todo. Hoy festejen que ustedes son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo. Cobardes y repugnantes !!”, escribió el dirigente Gonzalo Moratorio 10 minutos después del partido.

En su publicación, realizada en X (ex-Twitter), mencionó al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso; al presidente del Colegio de Árbitros, Marcelo de León; y al juez encargado del VAR en el clásico de este domingo, Diego Dunajec.

Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, publicó un estado de WhatsApp durante el partido por el penal que reclamó Peñarol de Diego Romero sobre Leonardo Fernández. Junto a una imagen de la infracción, escribió: “Con razón dijeron que eran los que querían. Ni lo llama el VAR. Le pega con claridad y la pelota estaba en cancha aún. Una vergüenza”.

Horas después de terminado el partido, hizo una nueva publicación. “Orgullosamente MANYA. Gracias jugadores y cuerpo técnico por un año que tuvo momentos muy lindos y no tuvo el final que queríamos”, expresó.

“Gracias Nahuel Herrera por ser jugador e hincha de Peñarol, hoy nos diste orgullo a todos de jugar con ese dolor y con esa actitud. Mi admiración y agradecimiento eterno”, añadió en referencia al zaguero que estaba maltrecho en el hombro izquierdo.

“A enfriar la cabeza unas horas y después a arrancar de nuevo que cosas nuevas vendrán. A la gente de Peñarol GRACIAS por apoyar siempre y generar una fiesta imposible de igualar en nuestro estadio”, señaló.

Y por último, dejó un mensaje para los jueces: “A los árbitros cancha y VAR, festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente. Esta vez pudieron”.

Bastante más cauto en su publicación fue el directivo Marcelo Solomita, luego de una “derrota que duele y obliga a la autocrítica para corregir errores”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy