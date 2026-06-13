Básquetbol

James Harden, superestrella de la NBA, fue arrestado por portación ilegal de un arma

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James Harden, superestrella de los Cleveland Cavaliers, fue arrestado en la madrugada de este sábado en Houston, Texas, por portar un arma de forma ilegal en su vehículo, aunque fue puesto en libertad, informó la cadena ESPN.

El arresto del escolta de 36 años tuvo lugar a las 03:41 hora local en el condado de Harris, según registros judiciales, que revelan que Harden tenía una pistola a la vista y desenfundada en el asiento trasero de su automóvil.

Poco antes de las 05:00 fue liberado tras pagar una fianza de 100 dólares.

Aunque el estado de Texas es uno de los más laxos de Estados Unidos en lo que al porte de armas se refiere, está prohibido que esta se encuentre suelta a la vista.

Harden, que fue traspasado desde Los Ángeles Clippers a los Cavaliers el pasado febrero, podría convertirse en agente libre este verano si declina su opción para renovar por un año.

El escolta promedió 19,2 puntos y 5,5 asistencias durante los últimos 'playoffs', en los que la franquicia de Ohio alcanzó las finales de la Conferencia Este antes de ser barridos por los New York Knicks.

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