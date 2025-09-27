Fútbol sala femenino: Peñarol venció a Nacional, se consagró campeón y chicaneó en redes

Más deportes

Peñarol se consagró campeón del Campeonato Uruguayo de fútbol sala femenino tras ganarle por 5-3 a Nacional en el Polideportivo de Las Piedras. Este título es el octavo de forma consecutiva que consiguen las carboneras en la disciplina.

Lorena Graña, de penal, puso en ventaja a Peñarol a los nueve minutos de juego, mientras que Jimena Álvez empató para las tricolor con 8’ para el final del primer tiempo. Caicobe Lujambio volvió a anotar para las aurinegras segundos más tarde y en el cierre igualó Verónica Gallinar.

Nada más empezar el complemento, Jennifer Clara dio vuelta el partido para Nacional, pero Genésis Carrasco puso el 3-3 con 12 minutos por jugar. Luego llegaron los tantos de Jimena Álvez y Naiara Ferrari que le permitieron a Peñarol ganar el partido.

Con este resultado, Peñarol se consagró campeón y es la primera vez en su historia que el club gana ocho títulos consecutivos en una disciplina.

El récord, hasta el momento, lo tenía el futsal femenino compartido con el básquet femenino (siete seguidos entre 1962 y 1968).

En redes sociales, Peñarol chicaneó con un “venimos, ganamos el Campeonato Uruguayo y nos vamos”, citando el tuit de Nacional de “vinimos, ganamos, nos fuimos”, en referencia al clásico que las tricolores ganaron en el Palacio Cr. Gastón Güelfi el pasado 3 de agosto.

Además, lo apodaron “el clásico del lampazo”, porque una jugadora alba secó la cancha durante el partido.

