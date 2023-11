Darío Rodríguez tras la derrota mirasol: “Soy el responsable de lo que demostró Peñarol”

Fútbol uruguayo

Darío Rodríguez, entrenador de Peñarol, dialogó con los medios en conferencia de prensa, una vez culminada la derrota aurinegra 1-0 frente a Liverpool en el estadio Campeón del Siglo, por la octava fecha del torneo Clausura, que le resultó al Carbonero perder la punta del campeonato.

“Es normal la amargura por no haber conseguido lo que veníamos a buscar y porque no salió lo planificado. Soy el responsable de lo que hoy demostró Peñarol”, fueron las primeras declaraciones del director técnico mirasol.

“No estoy contento con el resultado. No es lo que veníamos a buscar ni lo que habíamos planificado. Más que preocupado, uno está ocupado en corregir errores. Seguiremos trabajando de la mejor manera”, expresó.

Más tarde, analizó a nivel táctico: “El rival se paró muy bien. Por afuera se pararon bien las bandas y no pudimos doblegarlos. Estuvimos imprecisos en los pases y la generación, y no pudimos crear chances claras. Quedamos desbalanceados defensivamente en el segundo tiempo y pudimos pasarla mal”. Y agregó: “Nuestro fútbol es muy parejo. Todos los partidos son muy cerrados y no hay equipos que sobresalgan”.

Sobre la modificación de Menosse en el entretiempo, mencionó: “Comenzó Maxi (Olivera) porque lo habíamos planificado así y los jugadores lo sabían. Tuvimos la mala fortuna de que Hernán (Menosse) tenía el sóleo cargado en el entretiempo y no quisimos recargarlo. Él y Pedro (Milans) van a llegar bien al clásico”.

Con relación a los espacios que dejó su equipo en el segundo tiempo, declaró: “Cuando incorporás jugadores de ofensiva, empezás a desequilibrar el medio y la defensa, que hicieron un desgaste increíble. El equipo rival planteó una defensa en bloque bajo. El medio era un pasaje. Después del primer gol, no seguimos con la misma tranquilidad, y el rival que teníamos en frente hizo lo suyo”.

Y concluyó haciendo mención al partido clásico que disputarán Nacional y Peñarol el próximos sábado a partir de las 16:30 horas en el Gran Parque CentraL: “Es una semana súper especial para todo el fútbol uruguayo. Hoy toca esto. Mañana ya tenemos que pensar en el rival que viene. No me tocó jugar ningún clásico en el Parque Central ni tampoco en el Campeón del Siglo. Si se considera que es lo mejor, aunque no sea lo más atractivo, hay que mantenerse al margen de opinar de la decisión de que sea sin público visitante”.

