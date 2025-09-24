Copa AUF Uruguay: Tacuarembó y Peñarol están empatando sin goles en el Raúl Goyenola

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El partido comenzó con los aurinegro tratando de ser los dueños de la pelota y con desbordes por derecha para Diego García y su velocidad.
TACUAREMBÓ - PEÑAROL
TACUAREMBÓ: Andrés Marsengo; Pablo Fagúndez, Roberto Hernández, Francisco Martirena, Alexis Piegas; Jonathan Baeza, Santiago Scotto, Pablo Furtado, Franco Mederos; Douglas Bittencourt, Luis Machado. DT: Julio Fuentes.
PEÑAROL: Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Javier Méndez y Gastón Silva; Javier Trindade; Lucas Hernández, Jaime Báez, Diego García, David Terans; Héctor Villalba. DT: Diego Aguirre.
Árbitros: Esteban Guerra, Alberto Píriz y Franco Mieres. Cuarto Árbitro: Juan Cianni.
VAR: Daniel Rodríguez y Sebastián Schroeder.
Estadio: Goyenola.
