Fútbol uruguayo
Suben el telón

Clausura: Montevideo Wanderers y Cerro están empatando sin goles en el Parque Viera

El Bohemio y el Villero abren la etapa en el Prado, donde los locales buscan reencontrarse con el triunfo tras tres partidos.

2025-09-26T20:00:00-03:00
26/09/25 - 20:00 - Alfredo Víctor Viera - Árbitro: Leandro Lasso
Wanderers
0 - 0
Jugando
Cerro

El comienzo del partido fue favorable al equipo local, que jugaba en campo contrario y sometía a un elenco visitante que se mostraba incómodo. Los de Daniel Carreño provocaban errores en la salida de los de Tabaré Silva.

El conjunto bohemio tenía la intención de imponer condiciones y generaba las primeras aproximaciones con las subidas de Alan García por derecha. Los albicelestes, en tanto, no lograban pasar la mitad de la cancha.

A los locales les faltaba precisión a partir de tres cuartos, mientras que los visitantes abusaban con envíos frontales que no llegaban a los atacantes Santiago Paiva y Bruno Morales.

A los 27’, Jonás Luna hizo una gran jugada por izquierda y -tras desbordar- levantó un centro para Rodrigo Rivero, quien conectó un cabezazo que se perdió apenas ancho.

A partir de la media hora de juego, Cerro creció en el partido y tuvo más confianza a raíz de espacios que encontró con distintas transiciones rápidas.

Wanderers
25
Jhonny Alexander da Silva Sosa
6
Leandro Agustín Zazpe Rodríguez
15
Alan Nicolás García Pereira
Amonestado a los 28''
2
Paulo Fabián Lima Simoes
14
Mateo Acosta
18
Francisco Javier Cerro
5
Nicolás Fernando Queiroz Martínez
7
Rodrigo Rivero Fernández
13
Germán Gabriel Fraquelli
28
Jonás Luna
26
Mateo Martínez
Suplentes:
José Antonio Río Ponzoni
,
Martin Bertola
,
Bruno Enrico Veglio Araújo
,
Pablo Lima Gualco
,
Guillermo Federico Wagner Canabal
,
Santiago Leon Guzmán Cravi
,
Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez
,
Juan Ignacio Rodriguez Sevilla
,
Tabaré Uruguay Viudez Mora
,
Pablo Marcelo Suárez Márquez
D.T.: José Daniel Carreño Izquierdo
Cerro
25
Renzo Damián Bacchia Rodríguez
6
Axel Emilio Frugone Marotta
28
Nicolás Guillermo Fuica Collazzi
24
Iván Valenzuela
5
Mauro Villar
14
Emiliano Gastón Sosa Viera
8
Agustín Sebastián Miranda Cambón
30
Ignacio Nicolás Neira Borba
7
Alejo Agustín Macelli
29
Santiago Martín Paiva Mattos
Amonestado a los 22''
18
Bruno Morales
Suplentes:
Jonathan Mathías Cubero Rieta
,
Martín Farías Palavecino
,
Carlos Emanuel Cuello Azambuya
,
Mathías Sebastián Suárez Suárez
,
Federico Ezequiel Acosta Fasini
,
Matías Ernesto Ocampo Ornizún
,
Enzo Miguel Larrosa Martínez
,
Alex Sebastián Camacho
,
Juan Pablo Álvarez
,
Mariano Nichele
D.T.: Tabaré Abayubá Silva Aguilar
Incidencias del partido

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy