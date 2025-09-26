Clausura: Montevideo Wanderers y Cerro están empatando sin goles en el Parque Viera

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El comienzo del partido fue favorable al equipo local, que jugaba en campo contrario y sometía a un elenco visitante que se mostraba incómodo. Los de Daniel Carreño provocaban errores en la salida de los de Tabaré Silva.
El conjunto bohemio tenía la intención de imponer condiciones y generaba las primeras aproximaciones con las subidas de Alan García por derecha. Los albicelestes, en tanto, no lograban pasar la mitad de la cancha.
A los locales les faltaba precisión a partir de tres cuartos, mientras que los visitantes abusaban con envíos frontales que no llegaban a los atacantes Santiago Paiva y Bruno Morales.
A los 27’, Jonás Luna hizo una gran jugada por izquierda y -tras desbordar- levantó un centro para Rodrigo Rivero, quien conectó un cabezazo que se perdió apenas ancho.
A partir de la media hora de juego, Cerro creció en el partido y tuvo más confianza a raíz de espacios que encontró con distintas transiciones rápidas.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]