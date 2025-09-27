Clausura: Cerro Largo vs. Peñarol hoy por puntos claves. Hora, dónde ver y alineaciones

Fútbol uruguayo

Cerro Largo recibirá este sábado a Peñarol desde las 18 horas en el Estadio Centenario por la novena fecha del torneo Clausura en un duelo que promete emociones.

Los carboneros llegan a este cotejo tras vencer a Tacuarembó en el Goyenola con un equipo alternativo y precedidos de ocho partidos sin perder por toda competencia.

En lo que respecta al último torneo corto del año, los carboneros son líderes con 19 unidades, una más que Boston River, dos por delante de Montevideo City Torque y a tres de Nacional y su rival de turno.

En la tabla del año, en tanto, los mirasoles están segundos con 62 unidades, a seis de los tricolores que son punteros, y ocho por delante de Juventud.

Para este cotejo, Aguirre en principio optaría por un once habitual, encabezado por el fútbol de Leonardo Fernández, su gran figura.

El probable de la Fiera sería con: Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Una de las novedades que tendrán es el retorno después de algunos meses alejado del club, de Jaime Báez como opción de recambio.

A su frente estará Cerro Largo al comando de Danielo Núñez, que nuevamente esta cumpliendo una aceptable temporada a nivel local.

Los arachanes están a tres del liderato en el torneo y octavos en la Anual peleando por su posibilidad de clasificar a las copas.

El equipo iría con: G. Santilli; L. Vázquez, A. Di Pippa, F. Parada, C. González, F. Bonifazi; E. Cuello, S. Assís, L. Correa, M. García; F. Rossi.

El árbitro del partido será Leodán González, acompañado desde las bandas por Horacio Ferreiro y Juan Álvarez. Santiago Motta será el cuarto y el VAR estará a cargo de Jonhatan Fuentes y Nicolás Taran.

