Cantando por la Celeste: la guardia uruguaya que conmovió a la FIFA y se volvió viral

Mundial 2026

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El debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami dejó una de las postales más pintorescas y emotivas del torneo. La protagonista fue una mujer de la seguridad del estadio que, atrapada entre el deber profesional y la pasión por sus raíces, terminó convirtiéndose en el video viral del día tras una publicación de la propia FIFA.

Por estricto protocolo de seguridad, ella debía pasar el partido de espaldas a la cancha, con los ojos firmemente clavados en la tribuna y custodiando a los miles de fanáticos. Sin embargo, cuando comenzó a sonar por los parlantes del estadio “Cielo de un solo color”, el emblemático tema de No Te Va Gustar, contener la emoción se volvió imposible. Con la mirada fija en el público, la trabajadora fue grabada cantando la canción con una devoción que delataba su origen a miles de kilómetros de distancia.

El momento más tierno de la jornada ocurrió cuando un hincha desde la tribuna estiró el brazo para obsequiarle un pin con el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Manteniendo la compostura de su puesto, se acercó a la tribuna y recibió el pequeño objeto metálico. En un gesto espontáneo de puro amor al “paisito”, le dio un beso antes de guardarlo.

Tras la enorme repercusión del video difundido por las redes oficiales de la FIFA, el cual superó los 129.000 “me gusta” y que está al borde de alcanzar los 3 millones de visualizaciones en Instagram, la propia protagonista no tardó en aparecer en los comentarios de Instagram para expresar la catarata de sentimientos que vivió en esos minutos de nostalgia pura. Se trata de Silvia Nadal, quien escribió el siguiente mensaje:

“Momento inolvidable para mí que llevo 28 años fuera del “paisito” querido y viviendo acá en Miami. Piel de gallina al escuchar el himno, ganas de llorar al no poder gritar el gol, sufrimiento con alegría, muchas emociones. Gracias a quien sea que capturó este momento”, escribió emocionada, sintetizando en pocas líneas la nostalgia y el orgullo de muchos de los casi 30.000 uruguayos que tiñeron de celeste las tribunas de Miami.

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