Bruno Cetraro logró la clasificación a semifinales del Mundial de remo en Shanghái

Dos días después de su debut en el Mundial de remo de Shanghái, con récord nacional incluido, Bruno Cetraro se metió entre los 12 mejores del single abierto y buscará seguir haciendo historia.

El olímpico de 27 años compitió en la noche uruguaya del martes (mañana del miércoles en China) y terminó segundo en su serie de cuartos de final con un tiempo de 7:15.48, solo superado por el griego Stefanos Ntouskos (7:10.80).

Dentro de una regata con seis botes en la que clasificaban los tres mejores, el uruguayo siempre se mantuvo en los puestos de vanguardia y no pasó zozobras. Un segundo después llegó el esloveno Filip-Matej Pfeifer, y el italiano Davide Mumolo fue cuarto con 7:19.52. Más atrás quedaron los representantes de Bélgica y Gran Bretaña.

Los clasificados por las otras series fueron de Lituania, Países Bajos, Moldavia, Bielorrusia, Nueva Zelanda, Rumania, Alemania, Austria y Dinamarca. Se destacan los tres mejores de los Juegos Olímpicos de París 2024: el alemán Oliver Zeidler, el bielorruso Yauheni Zalaty y el neerlandés Simon van Dorp, en ese orden.

El viernes a la 1:49 y a la 1:56 de Uruguay serán las semifinales, con seis botes cada una, para definir los seis clasificados a la final A del domingo a las 3:31.

