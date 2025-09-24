Basquetbolista argentino posó con bandera y recibió crueles mensajes por su origen ghanés

Básquetbol

Lee Aaliya es un basquetbolista argentino que esta temporada defenderá al UCAM Murcia de la Liga ACB, la Primera División de España, equipo que lo adquirió el año pasado, pero en el que hasta el momento no ha jugado debido a que lo cediendo a dos clubes.

Con motivo de este “nuevo comienzo” en Europa, como él lo describió, publicó tres fotos suyas del mediaday del equipo en la red social X, una de ellas con la bandera argentina.

La publicación tuvo más de 100 comentarios, algunos positivos, pero muchos otros negativos. Estos usuarios, la mayoría anónimos, lo menospreciaron por su origen ghanés, alegando que pese a nacer en Argentina, no es argentino.

Y es que Lee, nacido el 8 de noviembre de 2004 en la ciudad bonaerense de La Plata, es hijo de Jeff Aaliya, fisicoculturista y luchador profesional ghanés que es muy recordado por su paso por el programa “100% Lucha”.

Igualmente, su madre es Paula Ansín, argentina.

“¿Estos son los nuevos argentinos?”, “ensuciaste la bandera”, “no sos ni vas a ser argentino, negrito”, “te queda grande esa bandera, negro”, “fuera de mi país, africano” y “¿por qué no representas a tu sangre?” fueron algunos de los tantos comentarios racistas y xenófobos que le escribieron.

A raíz de esto, el joven de 20 años hizo otras dos publicaciones que solamente decía “hay cada uno dando vueltas” y “lamentable”, las cuales sí se llenaron de comentarios positivos.

Lee Aaliya, quien ha representado a la selección argentina a nivel juvenil y mayor, debutó en Gimnasia y Esgrima La Plata, luego jugó en Atenas de Córdoba y posteriormente firmó con UCAM Murcia, que lo cedió en 2024 a Palmer Basket Mallorca y este año a Instituto de Córdoba.

