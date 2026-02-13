Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol uruguayo
Lo madrugó

Apertura: Montevideo Wanderers está derrotando 2-0 a Cerro Largo en el Ubilla de Melo

Cosentino abrió el marcador a los 10 segundos luego de que el Bohemio sacara del medio y Luna aumentó la cuenta a los 14 minutos.

2026-02-13T19:45:00-03:00
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
13/02/26 - 19:00 - Arq. Antonio Eleuterio Ubilla - Árbitro: Leandro Lasso
Cerro Largo
0 - 2
Jugando
Wanderers

La visita sorprendió y abrió el marcador a los 10 segundos: tres toques le alcanzaron para anotar el 1-0. El equipo bohemio sacó del medio hacia atrás para Nicolás Queiroz y este puso rápidamente la pelota en el área con un pelotazo que bajó Mateo Levato y definió Luciano Cosentino luego de errarle a la pelota en primera instancia.

El conjunto local no pudo acomodarse tras el gol recibido y se sintió incómodo con el trámite. La apertura no tardó en llegar: a los 14 minutos, el hondureño Darlin Mencía levantó un centro pasado desde la izquierda para Jonás Luna, que apareció sin marca en el segundo palo y puso el 2-0.

La respuesta del elenco arachán fue recién 10 minutos más tarde mediante un tímido remate ancho de Alexander Hernández y otro disparo de Bruno Hernández de media distancia que se perdió lejos. Luego, sobre el final del primer tiempo, Áxel Pandiani conectó un centro de Fernando Souza pero el intento se fue afuera.

Cerro Largo
1
Juan Esteban Moreno Córdoba
2
Gabriel Chocobar
14
Lucas Leonel Correa Sebben
4
Fernando Esekiel Souza Píriz
6
Mateo Monserrat
25
Emiliano Nicolás Jourdan Bellion
17
Alexander Nahuel Hernandez Dominguez
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
15
Alberto Sebastián Assís Silva
9
Tiziano Correa Reyes
10
Axel Michele Pandiani Quaglia
Suplentes:
Pedro Bernardo González Ojeda
,
Santiago Franca Ascarate
,
Nicolás Ramos Invernizzi
,
Julian Pou
,
Maximiliano Nahuel Añasco Dornells
,
Mario Valentín García Fernández
,
Miguel Nicolás Bertocchi
,
Gustavo Daniel Viera Moreira
,
Federico Julián Sellecchia
,
Diego Daguerre Irazábal
D.T.: Luis Danielo Nuñez Maciel
Wanderers
1
Agustín Buffa
15
Darlin Josué Mencia Hernández
13
Fabricio Orosman Formiliano Duarte
23
Luis Nicolás Olivera Moreira
17
Alan Nicolás García Pereira
80
Jonathan Matías Urretaviscaya
Amonestado a los 37''
5
Nicolás Fernando Queiroz Martínez
16
José Alberti Loyarte
28
Luciano Cosentino Ferrando
Goles: 1 Minuto: 0''
11
Jonás Luna
Goles: 1 Minuto: 14''
70
Mateo Levato
Suplentes:
José Antonio Río Ponzoni
,
Lucas Nahuel Furtado Cabrera
,
Leandro Agustín Zazpe Rodríguez
,
Santiago Miguel Benítez Hegui
,
Mateo Acosta
,
Lisandro Yosemir Bajú
,
Gonzalo Gastón Freitas Silva
,
Rodrigo Rivero Fernández
,
Joaquín Zeballos Machado
,
Pablo Marcelo Suárez Márquez
D.T.: Mathías Corujo Díaz
Incidencias del partido

