Apertura: Montevideo Wanderers está derrotando 2-0 a Cerro Largo en el Ubilla de Melo

La visita sorprendió y abrió el marcador a los 10 segundos: tres toques le alcanzaron para anotar el 1-0. El equipo bohemio sacó del medio hacia atrás para Nicolás Queiroz y este puso rápidamente la pelota en el área con un pelotazo que bajó Mateo Levato y definió Luciano Cosentino luego de errarle a la pelota en primera instancia.

El conjunto local no pudo acomodarse tras el gol recibido y se sintió incómodo con el trámite. La apertura no tardó en llegar: a los 14 minutos, el hondureño Darlin Mencía levantó un centro pasado desde la izquierda para Jonás Luna, que apareció sin marca en el segundo palo y puso el 2-0.

La respuesta del elenco arachán fue recién 10 minutos más tarde mediante un tímido remate ancho de Alexander Hernández y otro disparo de Bruno Hernández de media distancia que se perdió lejos. Luego, sobre el final del primer tiempo, Áxel Pandiani conectó un centro de Fernando Souza pero el intento se fue afuera.