Apertura: Defensor Sporting está derrotando 2-1 a Liverpool en el Parque Viera

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Luego de media hora en la que el trámite fue bastante chato, Brian Montenegro abrió el marcador para el equipo violeta a los 33’. El centrodelantero paraguayo conectó un cabezazo y la mandó a guardar tras un centro de Facundo Castro.
Los negriazules respondieron con un remate de Martín Rabuñal que tapó Kevin Dawson y otro tiro de Ezequiel Olivera que se perdió desviado. Hasta que, a los 44’, el conjunto de Camilo Speranza -que estuvo en cancha por primera vez- encontró el empate por intermedio de Diego Romero, quien fue habilitado por el propio Rabuñal y conectó un zurdazo cruzado luego de una elaborada jugada de la que también participó Ramiro Degregorio.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]