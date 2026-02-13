Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol uruguayo
Plato fuerte

Apertura: Defensor Sporting está derrotando 2-1 a Liverpool en el Parque Viera

Brian Montenegro abrió el marcador para el Violeta, Diego Romero lo empató y Xavier Biscayzacú volvió a adelantar a la visita.

2026-02-13T22:54:00-03:00
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
13/02/26 - 21:30 - Alfredo Víctor Viera - Árbitro: Gustavo Tejera
Liverpool
1 - 2
Jugando
Defensor

Luego de media hora en la que el trámite fue bastante chato, Brian Montenegro abrió el marcador para el equipo violeta a los 33’. El centrodelantero paraguayo conectó un cabezazo y la mandó a guardar tras un centro de Facundo Castro.

Los negriazules respondieron con un remate de Martín Rabuñal que tapó Kevin Dawson y otro tiro de Ezequiel Olivera que se perdió desviado. Hasta que, a los 44’, el conjunto de Camilo Speranza -que estuvo en cancha por primera vez- encontró el empate por intermedio de Diego Romero, quien fue habilitado por el propio Rabuñal y conectó un zurdazo cruzado luego de una elaborada jugada de la que también participó Ramiro Degregorio.

Liverpool
25
Martín Nicolás Campaña Delgado
15
Santiago Laquidain
27
Diego Romero
Goles: 1 Minuto: 43''
23
Enzo Castillo Sosa
4
Facundo Perdomo Marmol
5
Nicolás Garayalde
Amonestado a los 58''
20
Martín Ernesto Rabuñal Rey
Sustituído a los 45'' por Lucas Acosta
29
Ezequiel Olivera Reymundo
Sustituído a los 73'' por Diego Martín Zabala Morales
8
Matías Mir García
Sustituído a los 73'' por Federico Andrés Martínez Berroa
31
Facundo Barceló Viera
Sustituído a los 57'' por Renzo Neri Machado Pertusso
10
Ramiro Matías Degregorio
Sustituído a los 57'' por Rubén Daniel Bentancourt Morales
Suplentes:
Mathías Nicolás Bernatene Carle
,
Agustín Cayetano Arbelo
,
Kevin Mathías Lewis Rodríguez
,
Santiago Strasorier
,
Ingresó a los 73''
Diego Martín Zabala Morales
,
Ingresó a los 45''
Lucas Acosta
,
Ingresó a los 57''
Renzo Neri Machado Pertusso
,
Ingresó a los 73''
Federico Andrés Martínez Berroa
,
Ingresó a los 59''
Rubén Daniel Bentancourt Morales
,
Gonzalo de Mello
D.T.: Camilo Speranza Borde
Defensor
12
Kevin Emiliano Dawson Blanco
3
Guillermo Gabriel De los Santos Viana
11
Lucas Agazzi Galeano
15
Axel Emilio Frugone Marotta
20
Mateo Caballero
77
Facundo Ismael Castro Souto
Sustituído a los 73'' por Geanfranco Rodríguez Villa
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
Goles: 1 Minuto: 61'' Sustituído a los 73'' por Alan Facundo Torterolo del Arco
6
Mauricio Federico Amaro Viega
Amonestado a los 51''
5
Germán Ramón Barrios Núñez
26
Brian Guillermo Montenegro Benítez
Goles: 1 Minuto: 32''
9
Alexander Nicolás Machado Aycaguer
Amonestado a los 28'' Sustituído a los 78'' por Juan Manuel Jorge Novino
Suplentes:
Lucas Machado Solari
,
Ingresó a los 73''
Geanfranco Rodríguez Villa
,
Francisco Sorondo
,
Santino Bruschi Diaz
,
Diego Abella
,
Nicolás Andrés Wunsch Tomás
,
Erico Cuello Gutierrez
,
Ingresó a los 78''
Juan Manuel Jorge Novino
,
Juan Pablo Goicochea Del Carpio
,
Ingresó a los 73''
Alan Facundo Torterolo del Arco
D.T.: Román Marcelo Cuello
