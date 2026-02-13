Apertura: Defensor Sporting está derrotando 2-1 a Liverpool en el Parque Viera

Luego de media hora en la que el trámite fue bastante chato, Brian Montenegro abrió el marcador para el equipo violeta a los 33’. El centrodelantero paraguayo conectó un cabezazo y la mandó a guardar tras un centro de Facundo Castro.

Los negriazules respondieron con un remate de Martín Rabuñal que tapó Kevin Dawson y otro tiro de Ezequiel Olivera que se perdió desviado. Hasta que, a los 44’, el conjunto de Camilo Speranza -que estuvo en cancha por primera vez- encontró el empate por intermedio de Diego Romero, quien fue habilitado por el propio Rabuñal y conectó un zurdazo cruzado luego de una elaborada jugada de la que también participó Ramiro Degregorio.