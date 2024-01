Amistoso: Luis Suárez convirtió su primer gol con Inter Miami, que cae 3-1 con Al-Hilal

Inter Miami está disputando en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, su segundo partido amistoso de la pretemporada. El equipo estadounidense, que saltó a la cancha con Luis Suárez como titular, cae 2-1 con el Al-Hilal.

El serbio Aleksandar Mitrovic abrió el marcador a los 10 minutos de juego tras un pase de su compatriota Sergej Milinkovic-Savic, mientras que Abdullah Al-Hamdan aprovechó un error al despejar de De'Andre Yedlin y marcó el segundo.

Los dirigidos por Gerardo Martino intentaron anotar de todas las formas posibles, pero entre los fueras de juego y el arquero Habib Alwotayan lo evitaron. Hasta que, a los 36', le quedó un pelota dentro del área a Suárez y anotó su primer gol con su nueva camiseta, pero fue anulado. Tras revisar en el VAR, constataron que la tocó el defensa y, por ende, esta habilitado y el tanto subió al marcador.

