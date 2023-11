Álvaro Recoba destacó la “actitud” y dijo sobre el clásico: “Se viene la semana más linda”

Fútbol uruguayo

Una vez finalizada la victoria de Nacional 3-0 frente a River Plate en el Estadio Centenario, por la octava fecha del torneo Clausura, Álvaro Recoba, entrenador tricolor, declaró para los medios en conferencia de prensa.

“Me voy conforme con todo. No terminamos con ningún jugador lesionado y al Colo, que arrastraba amarillas, no le sacaron la quinta. La entrega de los jugadores es espectacular. Les dije que, si nosotros jugábamos como entrenábamos en la semana, no había manera de perder, porque ellos practican al máximo”, fueron las primeras sensaciones del DT.

El Chino destacó que lo “deja sereno la actitud de todos, tanto de los que entraron como de los que no. Cuando el que no juega, tira para adelante, fluye todo mejor. En 11 días de trabajo, lo único negativo fue el resultado del primer partido, ante Deportivo Maldonado. Si hay actitud, vamos a salir adelante”.

Con respecto al partido clásico del próximos sábado ante Peñarol, a disputarse a las 16:30 horas en el estadio Gran Parque Central, Recoba analizó: “Tenemos un domingo tranquilo para recargar fuerzas y aprontar la semana más linda e importante del año. A la hinchada no le puedo decir nada, porque ha apoyado siempre. Me dejan sin voz, ya que los jugadores no te escuchan”.

Acerca del hecho de que los zagueros jueguen mano a mano, manifestó: “Técnicamente, (Daniel) Bocanegra y Diego (Polenta) son excelentes jugadores. Como equipo grande que somos, a veces tenemos que correr riesgos. Pancho (Ginella) venía de una inactividad larga y José (Alberti) lo mismo, pero están respondiendo de la mejor manera”.

“El equipo jugó y fluyó . Me gustó la actitud y la humildad a la hora de defender, con el sacrificio de todos. Si jugás como entrenás, tenés más chances de ganar. Sacás conclusiones de una manera más tranquila cuando ganás. Más allá de los números, lo importante es la actitud de los jugadores”, comentó.

Y concluyó contando el motivo por el que reveló el equipo en la semana previa al partido: “Al once lo confirmé porque ya lo sabían, entonces no había mucho misterio. Todos se enteraron del equipo de Nacional, pero el de River Plate no lo sabía nadie. Seguramente, estamos fallando nosotros, por la información que sale. Trataremos de ser más cerrados esta semana”.