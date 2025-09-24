Abel Hernández: del “pequé por ser hincha” de Peñarol a su futuro incierto en Liverpool

Fútbol uruguayo

Abel Hernández está transitando una temporada extraordinaria con Liverpool: es para muchos el mejor jugador a nivel local y está recuperando la esencia y continuidad que tanto le faltó en otros años.

A sus 35 años, ya lleva 32 partidos disputados con los negriazules, en los cuales anotó 21 goles (20 en el Uruguayo y uno en Copa AUF Uruguay) en 2412 minutos de acción, lo que demarca su trascendencia.

“Creo que estamos trabajando muy inteligentemente”, dijo sobre su clara recuperación física entrevistado en Minuto 1 (Carve Deportiva 1010 AM), algo notorio y muy redituable para su equipo: “Al inicio del Apertura, se manejó bien el tema de cargas y minutos. Jugaba entre 60 y 70 minutos; eso estaba planeado para llegar lo mejor posible al final del mismo [torneo, que además ganaron]”.

“En el Intermedio, ya pude tener más continuidad. Se basa en estar siempre informando al profe o a la parte de sanidad cómo me siento para que ellos manejen las cargas y llegar de la mejor manera al fin de semana”, señaló.

El pasado en Peñarol

Consultado sobre su pasado reciente en los carboneros, fue claro: “Creo que, en esos momentos, yo me apuraba mucho. Sufrí muchas lesiones musculares y no tuve paciencia, por lo que volví a caer en la misma lesión o después aparecía alguna otra cosa”.

En el 2023, luciendo la camiseta aurinegra actuó en 26 partidos, totalizando 1.335 minutos: “Esa adrenalina de lo que significa Peñarol, el ser hincha y querer estar siempre me llevó a no parar la pelota y decir que me tenía que recuperar de la mejor manera para no volver a recaer”.

“Pequé de ser hincha y también de no estar acostumbrado, porque antes no me lesionaba tan seguido”, señaló, para concluir: “Faltó bajar la pelota y tomarme un tiempito más para poder cumplir más partidos y estar de la mejor manera”.

Su futuro

La Joya comentó que “es muy probable” que no continúe en Liverpool a final de temporada: “No he tenido charlas puntuales con Palma. Veremos cuando termine el Uruguayo. Hay que ver las opciones que surjan”.

Y finalizó haciendo referencia a la compra de localía que se han dado por parte de los grandes, para decir: “Si está en el reglamento, lo permite hacer y es legal, me parece bien; todos buscan sacar una ventaja donde se pueda. Para el Campeonato no es algo muy ordenado; a nosotros nos toca salir a todas las canchas, por ejemplo”.

