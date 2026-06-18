“Nos volvieron a entrar”: nuevo intento de robo a periodista uruguayo en el Mundial

Mundial 2026

Por Gustavo Descalzi

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Una vez más, el periodista deportivo uruguayo Jorge Arrutti fue víctima de un nuevo intento de robo en Estados Unidos, donde cubre el Mundial 2026.

“Increíble, nos volvieron a entrar al apartamento de Miami”, afirmó en un posteo, acompañado de una foto recortada de un presunto sospechoso, que fue encontrado en el apartamento que alquilaban.

“Nos cambiaron de apartamento después del robo, ingresaron con código, pero había quedado uno de nosotros durmiendo”, agregó.

Tras este nuevo incidente, Montevideo Portal se contactó con Arrutti, que actualmente está cubriendo el mundial para Argentina 12 y Cadena del Mar de Maldonado.

“Mirá no puedo decirte mucho, porque está actuando la policía y el departamento de investigaciones, pero es muy raro, porque en el primer departamento alquilado por AirBnb, entraron con código y me robaron todo el equipo de transmisión completo y las computadoras para editar. Hasta la ropa se llevaron, ando con algunas prendas que me prestaron, hasta que pude ir resolviendo. Pero ahora se volvió a repetir y fue antes del partido de Argentina. Nos cambiaron de apartamento, habíamos salido para hacer notas y un informe, y uno de nosotros se quedó trabajando y descansando. En un momento ve que hay alguien dentro del departamento, eran al menos dos personas y entraron con código. Las puertas tienen un sistema de código de seguridad que se supone es único. No solo a nosotros nos robaron sino a otros en el mismo complejo. Estamos muy preocupados porque nuevamente fuimos víctimas de un hecho de inseguridad. Es lamentable”, sostuvo.

Según se supo, un hombre de unos 30 años está demorado y siendo investigado, mientras la policía tiene pistas firmes sobre personas que han venido de otros estados a delinquir, aprovechando la cantidad de turistas por el Mundial. Estos delincuentes trabajarían con instrumentos sofisticados de interrupción o escaneo de los sistemas de cerradura electrónica, que se instalan en las puertas de los departamentos de alquiler y en hoteles.

Al ser interceptado el presunto ladrón, dio respuestas esquivas sobre la búsqueda de un departamento que presuntamente habría alquilado en ese complejo.

La empresa AirBnb se ha contactado con Arrutti tras los posteos que han tomado estado público, a fin de conocer detalles del robo, ya que se han reportado varios casos similares en los últimos días.

Por otra parte, las autoridades consulares de Uruguay se pusieron a disposición para colaborar en este proceso, mientras el equipo periodístico intenta retomar la normal actividad profesional.

Por Gustavo Descalzi

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