Miguel Brechner habló sobre innovar en la educación en el evento “Enlace 360”

El evento "Enlace 360" fue realizado en el Antel Arena este miércoles con el objetivo del intercambio sobre las nuevas pedagogías, un proyecto que busca entender las competencias del siglo XXI y en el que trabajan ANEP, Secundaria y Primaria.

El presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, dijo a Montevideo Portal que 5.000 docentes procedentes de siete países se reunieron para para compartir sus experiencias en la Red Global de Aprendizajes.

Brechner, además, fue orador en la apertura del evento. A continuación, la redacción transcribió su discurso.

"Muy buenas tardes a todos y todas.

Primero que nada, quiero agradecerles a todos por su presencia.

Este evento sobre temas educativos debe ser de los más grandes hechos en Uruguay.

Nos hemos reunido para compartir lo que se ha hecho hasta ahora en la red de aprendizaje, estudiarlo, comentarlo y sacar aquellas conclusiones que puedan ayudar a continuar y sean útiles para seguir.

El agradecimiento principal es para los directores y docentes que integran la red de aprendizaje. Ellos, que son los agentes del cambio, nos muestran cada di´a que los cambios son posibles.

En este mayo 2019, Ceibal cumple doce años.

Con mucho orgullo puedo decir que hemos recorrido todos juntos, un largo camino con muchos logros.

En conjunto con Anep alcanzamos la inclusión a nivel tecnológico con la entrega de dispositivos, universalizamos el acceso a internet en conjunto con ANTEL, a los libros de texto y de lectura, logramos que todos los niños de primaria aprendan inglés, innovamos creando la red de aprendizaje profundo, introdujimos el pensamiento computacional, la robótica, las plataformas de matemática y con aprender todos llegamos a los hogares, en fin, un recorrido con mucho cambio y profundización

Hoy quiero comentar sobre tres temas que están muy relacionados con el espíritu de la red de aprendizaje. El pensamiento crítico, la ciudadanía y el liderazgo.

Considero que primer y segundo punto están vinculados.

El internet ha sido uno de los cambios más revolucionarios en la forma de funcionar de nuestra sociedad en los últimos 30 años.

El internet fue, a mi manera de ver, el legado más importante que el movimiento hippie nos dejo´.

Sus creadores pusieron las bases de funcionamiento basadas en la igualdad de los nodos. Ello implicaba: que nadie era más que nadie, la participación colaborativa en la red, y una relación activa y creativa entre los nodos. Impuso el concepto de la neutralidad de la red. Que quiere decir eso, que ningún paquete que viaja puede ser priorizado por razones comerciales. Esto último fue derogado el año pasado por el presidente Trump, pero la pelea de restaurar la neutralidad de la red sigue y todos nosotros debemos ser parte de esta lucha

Estos conceptos favorecieron la democratización del conocimiento, la ampliación del acceso al mismo, la colaboración, el compartir actividades y una infinidad de posibilidades que permitían mejorar el mundo y achicar las distancias entre sus habitantes.

Ante esta onda de aspectos positivos que el hombre ha creado, tenemos que poner mucha atención a los aspectos negativos que han surgido y que nunca pensamos que podrían ser tan relevantes.

Estamos llegando a un punto donde el individuo tiene un comportamiento diferente en la red social que en su entorno familiar o de trabajo. Todos enseñamos que no hay que mentir, pero no verificamos lo que retransmitimos en las redes sociales. Enseñamos a no hacer bullying a otros seres humanos, y difundimos mensajes en la red que son acoso y bullying. Con tal de tener likes, y seguidores, el humano dice cosas en la red que pocas veces lo haría en forma presencial, cuando está mirando a los ojos al que se lo dice. Esta diferencia en el comportamiento entre lo que hacemos en la vida personal y de trabajo, y lo que decimos en las redes es muy peligrosa.

Queremos formar en ciudadanía, pero no estamos generando una tendencia de cuidar esa ciudadanía, de cuidar la democracia que se desgasta cuando se puede decir cualquier cosa en la red sin ser responsable por decirlo. Es fundamental que en el aula el pensamiento crítico también se use para analizar el carácter y la ciudadanía de lo que pasa y se dice en la red. Todos debemos detectar y frenar la actividad maliciosa automática.

Vuestro rol como docentes es clave para tratar de resolver este problema.

El tercer punto esta´ también en relación con el rol de los docentes.

Todo el país se pasa hablando de que hay que mejorar la educación. No voy a entrar aquí´ en el detalle de lo mucho que se ha hecho y en lo que falta por hacer. Creo más importante tratar de lograr algunos consensos que son imprescindibles.

La educación es una herramienta esencial para lograr el ascenso social en una sociedad.

Tenemos que eliminar la contradicción en el discurso de nuestra sociedad, que considera necesario mejorar la educación, pero no prestigia el rol docente. Nosotros creemos en ustedes, confiamos en ustedes. Y sabemos que sin ustedes nada es posible.

En el pasado, la contención de los jóvenes se resolvía en distintos entornos.

Primero estaba la familia, luego el centro educativo, también el barrio y las fábricas.

En el mundo de hoy las fábricas han cambiado el entorno que generaban y el barrio no tiene casi ningún rol. La familia tiene mucho menos contención que antes, lo que ha dejado al centro educativo como al principal (y en algún caso único) ámbito de contención de los jóvenes. Esto le trae una presión muy fuerte a los centros y a los docentes. Lamentablemente, no hay otra solución que aceptar el reto de tener a los jóvenes interesados y comprometidos, dándoles propuestas pedagógicas diferentes, haciendo que permanezcan en el centro la mayor cantidad de tiempo posible. Logrando así´ que los centros educativos sean el eje fundamental de la contención y de la formación de los jóvenes.

El otro día leyendo a Andy Hardgraves aprendí´ un concepto nuevo. El de levantar vuelo.

Hay que elevar el rol docente. Los directores y docentes son como un avión. Para despegar se necesita momento. se necesita una fuerza de aire en contra que hace resistencia, se necesitan alas para generar las subidas, para adaptarse y ajustar, y se necesita la dirección de a dónde vamos para llegar a destino. El avión además necesita un equipo humano para que todo salga bien, y que los pasajeros estén conformes. Ustedes son los pilotos y el avión que va a llevar a nuevos destinos a sus pasajeros que son los estudiantes.

Acá´ viene la pregunta difícil: ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra utopía?

El objetivo debe ser que no haya rezago y que todos los estudiantes, sin importar su origen o condición económica, lleguen en tiempo y forma a integrarse a este siglo XXI muy complicado, donde nunca fue tan importante el saber.

Ese sueño, tiene además un sueño particular en cada uno de ustedes. El sueño de a dónde quieren llegar en vuestro centro educativo y con sus comunidades.

Para abordar este sueño, este camino, vale la pena hacer como el avión. La resistencia que enfrentamos en vez de ser un obstáculo pasa a ser una ventaja ya que nos permite levantarnos para avanzar.

Hay que crear un camino que debe ser el propio, aprovechando la experiencia de otros caminos construidos.

Debemos crear espacios cada vez mayores para que los docentes intercambien entre ellos e innoven en el currículo y en las propuestas. Si queremos jóvenes innovadores, debemos tener docentes innovadores. La innovación no es un gen, viene de los entornos donde los niños se forman. La colaboración además de trabajarla con los estudiantes hay que trabajarla entre los docentes y entre los centros educativos. Compartir las ideas generando un círculo virtuoso en el que, a partir de la colaboración, se generan más y mejores ideas.

El crecimiento y mejora que se va obteniendo pasa a ser autentico y sostenido

Hay que medir y poner objetivos, pero no hay nada mejor que los objetivos construidos en forma colaborativa por parte de docentes y directores.

Para tener éxito, además, hay que pensar como cada uno de nosotros levanta vuelo, mejora su performance y su convicción de lo que hace. Ustedes son los únicos que pueden lograr que este objetivo se transforme en éxito.

De todo esto se trata la red de aprendizaje.

La red nos demuestra que la mejor manera de hacer los cambios es donde las cosas pasan. Ya está demostrado que de arriba para abajo los cambios no se pueden lograr porque en la mayoría de los casos no son cambios que se hagan con la participación de los actores del cambio (docentes y directores) y de abajo para arriba es muy difícil porque no involucran ni a directores ni a inspectores. Nosotros creemos que lo ideal es que el cambio se haga desde el centro educativo y que sea liderado por el director.

Ahora bien, estos cambios desde el medio deben ser acompañados por cambios en la normativa de tal modo que el que esta´ haciendo los cambios no se sienta que esta´ transgrediendo las normas. Para ello las autoridades tienen que ser flexibles e ir cambiando las normativas, para que se adapten a ese tipo de cambio. Esto pasa por apoyar los proyectos de centro, habilitar nuevas prácticas y flexibilizar algunas normativas que restringen la acción.

Decía Peter Drucker, que sólo hay tres cosas que pasan naturalmente en las organizaciones: La fricción, la confusión y el bajo rendimiento. Para todo lo demás se necesita liderazgo. Este es el momento de ustedes, de liderar los cambios en su centro educativo, de liderar los cambios en su aula, de hacer equipos, de hacer volar el avión, de realizar vuestros sueños.

Por último, quiero agradecerles y felicitarlos nuevamente a los que vinieron, a los que no pudieron venir y a los que están mirando por streaming. Les pido a todos que se pongan de pie y que mediante un aplauso hagamos un reconocimiento para redoblar la apuesta frente a todo lo que queda por hacer".