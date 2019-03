Treinta años después, la Internet está “rota” ¿Y ahora qué hacemos?

Ciencia y Tecnología

"Internet no es nada de lo que se nos prometió", dice el francés Emmanuel Schalit, fundador de Dashlane, empresa responsable de una plataforma de gestión da identidad en línea. "Debería compartirse de forma infinita, acceder a todo, pero ahora se está convirtiendo en una serie de fortalezas en todas partes porque [el mundo en línea] es demasiado peligroso. Eso es lo que me asusta", explica en declaraciones al periódico lisboeta Diário de Notícias.

La referencia alude al gran poder que está en manos de un pequeño número de empresas tecnológicas como Google, Facebook y Amazon, por ejemplo- y la forma en la que hacen dineroa través del conocimiento que tienen de la vida digital de millones de usuarios.

"Lo que más me asusta es que hemos seguido el problema y está cada vez peor. A menos que los individuos empecemos a tomar acciones, no sé cómo será la internet dentro de 20 años, no sé si va a haber una internet global en la que esté toda la gente conectada ", subraya.

Cuando Tim Berners-Lee entregó, el 12 de marzo de 1989, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en inglés), una propuesta para la gestión de la información del centro de investigación, también estaba entregando una de las mayores invenciones siempre y el sueño de conectar a todos en un mundo digital.

Ese día nació la World Wide Web (WWW), un sistema de distribución de información y conocimiento que se basa en los vínculos. Hoy puede parecer simple a la luz de la realidad que conocemos, pero en ese momento fue revolucionario.

"Debemos trabajar por un sistema de información universal vinculado entre sí, en el que la generalidad y la portabilidad sean más importantes que técnicas gráficas bonitas o complejas instalaciones completas", se lee en la versión original de la propuesta, actualmente preservada como un documento digital de gran valor histórico.



El resultado final debería ser "lo suficientemente atractivo" como para que el sistema fuera mucho más allá del objetivo para el que fue concebido, defendía Berners - Lee. Ni él sabía hasta qué punto estaba acertando.

Pero el mundo en línea abierto, descentralizado e informativo que Tim Berners-Lee imaginó hace 30 años evolucionó de tal manera que, además de cambiar la forma en que las personas se comunican entre sí y de propiciar el surgimiento de modelos de negocios que antes parecían inimaginables, también tuvo sus consecuencias negativas. Y Fue el propio 'padre' de la web quien lo dijo varias veces.



"Si conectas a las personas y logras mantener la web abierta, la gente hará cosas buenas. ¿Qué podría salir mal? Todo tipo de cosas: noticias falsas, problemas de privacidad, creaciones de perfiles para manipulación", enumeró durante la inauguración de la Web Summit 2018 en Lisboa.

Si nadie duda de lo importante que es la World Wide Web para el desarrollo del mundo y de la sociedad, son cada vez más las personas que piden un cambio en el mundo digital, debido al distanciamiento que se produjo, a lo largo de estas tres décadas, respecto al concepto original.

Los internautas pasan la mayor parte de su tiempo en plataformas como Facebook, Instagram o YouTube, cuyas reglas son definidas por empresas en busca de ganancias. Las vidas digitales no son tan privadas, como lo ha demostrado Edward Snowden, y como también lo hicieron los escándalos de filtración de datos que han surgido como hongos después de la lluvia.

Las mayores plataformas digitales sirven también para la diseminación de noticias falsas, teorías de la conspiración y contenidos abusivos. Los algoritmos que "leen" a las personas llegan a ser tan perspicaces que hay empresas que saben cuándo un adolescente se siente deprimido, sólo por las interacciones que hace en el mundo digital.

Fenómenos políticos como la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos o el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit) fueron manipulados, dado que a los electores se les presentaron contenidos sesgados, falsos y difamatorios.

Entrar en un sitio web hoy, es aceptar términos de uso dictados por gigantes corporativos y en lenguaje poco accesibles, y quedar luego a merced de lo que se aceptó.

Los discursos de odio, abusivos y que incitan a la violencia tampoco son difíciles de encontrar. El ciberbullying es una realidad, para jóvenes y adultos, y ha conducido al peor de los escenarios.

Estas son todas las situaciones que en los últimos años parecen estar ganando terreno, no sólo en número, sino también en gravedad. ¿Es ésta la Internet que el mundo quiere para el futuro?

Emmanuel Schalit considera que "las personas que se benefician del hecho de que Internet esté estropeada ya no son un puñado de chicos innovadores trabajando en garajes, sino organizaciones bien financiadas, estructuradas y llenas de recursos". "La web no sería lo que es sin Google, Facebook y Amazon. Pero estamos empezando a ver por qué algunas de las cosas que han hecho con los datos de sus usuarios son problemas fundamentales, problemas que no sólo afectan a los negocios, sino que tocan la democracia ".

El portugués Celso Martinho, pionero de Internet en su país y actual líder de la empresa de innovación e inversión Bright Pixel, considera que es necesario "encontrar la forma de volver a poner en manos del usuario final el poder de tomar el control de sus datos, su privacidad y de sus comunicaciones, y dejar de depender de Facebook, entidades centrales, gobiernos, operadores de telecomunicaciones y otras cosas que están de por medio en la infraestructura, o de las limitaciones jurídicas, u otras que existan".

Cuando se habla de soluciones para reparar esta "arañita que es internet hoy", según la define Martinho, la regulación surge siempre como una hipótesis de respuesta rápida, pero a veces el camino más corto no es el mejor.

"Mi principal preocupación es que pequemos por exceso al regular a las empresas que están bajo la égida de la Unión Europea, y no regulando lo que son la mayoría de los proveedores, que no están", considera Antonio Miguel Ferreira, otro pionero de Internet en Portugal y actual CEO de la firma Claranet.

"Tengo grandes temores sobre la regulación, creo que cuando la regulación se mete con el mercado suele retrasar su evolución", expresa.

A Ferreira también le preocupa sobremanera la denominada desinformación. "Internet es un medio de muy fácil acceso a la información, pero con la misma facilidad permite acceder a información falsa. Hoy en día s, con tanta información circulando, las personas tienden a leer sólo los titulares y no el contexto, y pueden estar leyendo un medio que no es mínimamente creíble. Esto hace mucho más daño a la sociedad que el hecho de que haya grandes empresas tecnológicas extranjeras que, al final de cuentas, dominan una gran parte de internet ", considera.

Celso Martinho coincide en que este tema en particular es "muy negativo", pero que termina siendo un proceso en el que las personas aprenden a ser "más cuidadosas y estar más alerta sobre todo lo que leen y consume en internet".

En un momento en que la World Wide Web parece estar estropeada ¿Todavía hay solución? Los tres creen que sí, aunque cada uno lo hace a su manera.

Ferreira dice que este es un tema que, "como en todo en la vida, depende de las personas" y es por eso que defiende la necesidad de "una renovación del sistema político para evitar que representantes de las nuevas generaciones también lidien con este problema", y aporten al respecto. "Necesitamos políticos de nueva generación, y eso llevará diez o veinte años, es un problema generacional. El mundo está cambiando muy deprisa y a veces no podemos seguirle el ritmo", afirma.

Para Celso Martinho, parte del camino tendrá que ser transitado tal como Tim Berners-Lee lo había imaginado inicialmente, o sea, de forma descentralizada. "Para mí tiene mucho que ver con reinventar tecnología, descentralización, crear una especie de segunda internet, sobre la internet. Ya tenemos una segunda internet que es poco conocida, la dark web: La clave es hacer una versión de la web oscura, pero más sana, una web luminosa Sólo así podremos volver a gozar de la innovación exponencial que teníamos hace 10 o 20 años".

Emmanuel Schalit, por su parte, concluye con una analogía. "Piensa en tu casa, piensa en que haces 200 copias de tus llaves y cada vez que alguien viene para entregarte algo, tú le das una copia de las llaves de tu casa porque es más conveniente. En el mundo real, la mayoría de la gente nunca lo haría. No darías a toda la gente una copia de las llaves de tu casa. Sin embargo, lo estás haciendo en el mundo digital, porque aún no te has dado cuenta de lo que pueden hacerte con esas copias".