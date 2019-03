Pese a Trump, los esfuerzos contra el cambio climático progresan en el mundo

Medioambiente

Pese a los muy insuficientes esfuerzos a nivel global contra el cambio climático, las acciones para frenarlo progresan incluso en EE.UU., más allá del inmovilismo de su presidente Donald Trump, dice en una entrevista a Efe el exjefe de cambio climático de ese país Jonathan Pershing.

El que fuera enviado especial del Gobierno de Barack Obama para el cambio climático acaba de visitar Madrid, como director del programa de Medio Ambiente de la Fundación Hewlett, una entidad estadounidense con fines benéficos para promover acciones de defensa de la naturaleza, la educación en todo el mundo, el bienestar social de la mujer, el arte o la salud.



Aunque en Estados Unidos su actual presidente "no respalda" las medidas de lucha contra el cambio climático sí "se está trabajando a nivel local", por ejemplo, en California, Nueva York y en otros estados, que contribuyen "de forma intensa" a combatir las emisiones contaminantes, afirma Pershing.



La ciencia es cada vez "más precisa" respecto a la gravedad del cambio climático, señala el experto.



La realidad es que algunos países padecen la ausencia de lluvias durante meses y cuando llegan finalmente lo hacen de golpe con fuertes tormentas; las sequías cursan con inundaciones al mismo tiempo, y las precipitaciones torrenciales no logran empapar la tierra, que se vuelve incultivable, añade.



El listado de perjuicios es enorme: "Las sequías se agravan. Las temperaturas aumentan, y hace mucho calor. California, por ejemplo, registra estaciones muy calurosas, también Australia, y por supuesto, España, que está especialmente amenazada. Además, el hielo se derrite en el Ártico, y los niveles del mar aumentan", advierte Pershing.



Aunque insiste en que las medidas para paliar estos efectos son insuficientes, Pershing valora los "movimientos" y acciones en diversos países con el objetivo de frenar el calentamiento global, como están haciendo incluso en EE.UU. algunos Estados, al margen de la política nacional, y también en Europa, aunque con disparidad de esfuerzos según los territorios.



En España, por ejemplo, la apuesta por la descarbonización es "muy decidida", con un "enorme interés" por los edificios eficientes y "un significativo nivel de compromiso" con tecnologías no contaminantes como los vehículos eléctricos, en línea con otras economías del entorno.



Por otra parte, gigantes como China también han hecho "un enorme esfuerzo" en los últimos años en energías renovables (solar, eólica) o control del uso de carbón, aunque todavía de forma "insuficiente", precisa el experto.



Pese a estos avances, "no hemos hecho aún lo suficiente", lamenta el experto. "Claramente tenemos que trabajar más a nivel global", para frenar un problema que es muy grave dados los enormes daños que causa a millones de personas en el mundo, concluye.



"Todos tenemos que actuar más rápido", dice Pershing, tras recordar que el debate sobre el cambio climático se remonta a la década de los ochenta pero los progresos han sido lentos, "con pasos pequeños, frente a un problema enorme".



"No podemos esperar otros diez años" para ampliar esfuerzos sino que debemos hacerlo "inmediatamente", porque "se ha sobrepasado ya el punto de inflexión" en el que los daños medioambientales son evidentes.



De cara al futuro, cada supuesto grado añadido de aumento de la temperatura elevará exponencialmente los perjuicios de este innegable fenómeno cuyos perjuicios no se pueden ya revertir pero sí es posible evitar que el problema vaya a más.



Los interrogantes futuros son muchos: ¿Continuará el compromiso político para seguir tomando medidas que frenen el cambio climático?, se pregunta este experto.



También se plantea si se dispondrá, con el tiempo, de recursos económicos suficientes para nuevas acciones o si la gente que deje de trabajar en empleos extintos tendrá oportunidades de acceso a nuevos puestos de trabajo.

Con información de EFE