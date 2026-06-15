Nuevo récord: vendieron una copia de “Super Mario Bros.” por US$ 3.000.000

Una copia sellada de Super Mario Bros. fue vendida por US$ 3 millones en una subasta organizada por Heritage Auctions, convirtiéndose en el videojuego más caro jamás comercializado.

El ejemplar corresponde a la segunda tanda de producción del título lanzado por Nintendo en 1985 y posee una característica que lo vuelve excepcionalmente raro: en lugar del tradicional envoltorio plástico utilizado posteriormente por la compañía, fue cerrado con una etiqueta adhesiva brillante que dejó de utilizarse casi de inmediato.

Según informó la casa de subastas, se trata de la copia sellada más antigua conocida de Super Mario Bros. Además, recibió una calificación de 9,6 A++ por parte de Professional Sports Authenticator (PSA), una de las principales empresas especializadas en autentificación y evaluación de coleccionables.

La venta superó ampliamente el récord anterior para el mismo videojuego, establecido en 2021, cuando otra copia sellada alcanzó los US$ 2 millones. Apenas días antes de aquella operación, una copia de Super Mario 64 se había vendido por US$ 1,56 millones.

En julio de 2020, una copia sellada de Super Mario Bros. había establecido un récord mundial al venderse por US$ 114.000. Seis años después, una versión del mismo juego terminó rematada por una cifra más de 26 veces superior.

Junto al juego, Heritage Auctions incluyó una consola Nintendo Entertainment System (NES) completamente funcional, aunque resulta poco probable que el comprador decida abrir un ejemplar considerado único por los coleccionistas (siempre hay un loco para todo).

El mercado de videojuegos retro sellados ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, impulsado principalmente por coleccionistas que crecieron durante las décadas de 1980 y 1990 y buscan adquirir piezas vinculadas a su infancia.

En ese segmento, factores como el estado de conservación, la rareza de una edición específica y las certificaciones especializadas suelen tener más peso en el valor final que el propio videojuego. Por ese motivo, algunas copias pueden valer cientos de dólares y otras alcanzar cifras millonarias.