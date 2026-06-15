Muerte de Gaspi: su última aparición, una coincidencia numérica y la conexión con Borges

La muerte del youtuber argentino Gaspi, que falleció este domingo en Río de Janeiro en un choque de helicópteros, generó conmoción en la comunidad hispana de creadores de contenido, en la que, entre otros, el español Ibai lo recordó.

Tras su fallecimiento, comenzaron a circular distintos videos en redes sociales con contenido del youtuber, y uno fue señalado como su última aparición, durante una filmación realizada en las playas de Río de Janeiro.

La streamer Emet Suki lo encontró mientras ella realizada una transmisión en vivo. Además, se tomó una foto que compartió en X.

Vine a brasil y me encontre con gaspi :D pic.twitter.com/qPAtcpkrym — EmetSuki (@EmetSuki) June 13, 2026

Por su parte, tras el fallecimiento, algunos internautas recordaron una coincidencia numérica en relación al día del deceso y una aparición durante un video publicado por el youtuber para anunciar su regreso el 23 de diciembre de 2024, tras varios meses en los que había dejado de publicar.

Los números que aparecen en ese video sobre el vidrio de un taxi son 6-14, lo que coincide con la fecha de este domingo 14 de junio.

Incluso, en X también han señalado que esa fecha es aniversario del poeta Jorge Luis Borges, a quien Gaspi alude en el mismo video.

Hoy hace 40 años que falleció Borges. A quien nombra Gaspi en el video? A Borges. Qué numero aparece? 14/6. Dios. ?? https://t.co/E2L9ymziwp — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) June 14, 2026