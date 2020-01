Malestar en ciudad china por escrache desde el gobierno a vecinos que salen en pijama

Ciencia y Tecnología

El lunes, la intendencia de la ciudad china de Suzhou publicó fotografías de siete residentes que vestían pijama en la vía pública, imágenes a las que añadió el rótulo de "comportamiento incivilizado".

Las imágenes fueron extraídas del sistema de videovigilancia municipal, algo que generó cuestionamientos éticos y constitucionales entre la población. Además, junto con la fotografía de cada uno de los "incivilizados", el municipio publicó su nombre, documento de identidad y otros datos personales, según informó hoy la cadena BBC.

El episodio generó una gran indignación pública entre los vecinos de la ciudad, malestar que se expresó en miles de comentarios en las redes sociales. Ante el repudio de la ciudadanía, el gobierno de la localidad se disculpó y atribuyó el exceso al deseo a una razón competitiva: el gobierno alegó que Suzhou participa de un certamen local de "ciudades civilizadas", por lo que se intenta desalentar los comportamientos "bárbaros" como al parecer lo es el salir a la calle en pijama.

El municipio pidió "las más sinceras disculpas": "Solo queríamos terminar con el comportamiento incivilizado, pero, por supuesto, debemos respetar y proteger la privacidad de nuestros habitantes", expresó en un comunicado.

Sin embargo, no renunciaría al objetivo de perseguir a los que se pasean por ahí en bata. En ese sentido, el gobierno se limitó a prometer que en el futuro borroneará las fotos para que las personas no sean identificadas, y no divulgará sus datos personales.

No es la primera vez que la ciudad de Suzhou adopta una actitud cuestionable respecto a sus ciudadanos. El año pasado, el gobierno ofreció recompensas en metálico a quienes enviaran fotos que revelaran el "comportamiento no civilizado" de sus vecinos. Cada delación se premiaba con una suma aproximada a 1,45 dólares

El "caso de los pijamas" pone nuevamente sobre la mesa el tema de la invasión de la privacidad en la China de hoy, repleta de dispositivos de vigilancia. Hace dos años, en el país había unos 170 millones de cámaras de circuito cerrado, y para fines de este año se estima que se habrán agregado 400 millones más.

Muchos de estas cámaras están conectadas a un sistema de inteligencia artificial que permite a las autoridades identificar de manera casi instantánea a las personas filmadas.