Líder de Franz Ferdinand pregunta en Twitter si Daniel Martínez es el “chico bueno”

Todo comenzó cuando días atrás el líder de la banda inglesa Franz Ferdinand, Alex Kapranos, compartió un video de una niña de 12 años que recibió un balazo por parte de la guardia militar en Chile.

"Advertencia: imágenes perturbadoras. Esto es lo que está sucediendo en Chile en este momento", escribió el cantante.

"Esta es otra razón por la que Daniel Martínez tiene que ganar las elecciones en Uruguay", respondió una seguidora uruguaya.

Este miércoles, Kapranos preguntó si Martínez es "el chico bueno", y sus seguidores se encargaron de darle sus argumentos, principalmente María Agustina, autora del primer tuit.

"Lacalle Pou (el otro candidato a la presidencia) lo arruinará todo y solo se preocupará por la gente rica. Está en contra del matrimonio homosexual, el aborto legal, etc", dijo la joven. "Y como te dije el otro día, necesitamos mantener al Frente Amplio en Uruguay porque hicieron de Uruguay un lugar mejor y sería muy triste ver cómo todo este esfuerzo se va a la mierda debido a los partidos conservadores", remató.

