La banda de música y divulgación del Institut Pasteur cumplió un año

Tecnología

El pasado 27 de noviembre, “No te preocupes (en realidad hacemos ciencia)” —la banda del Institut Pasteur de Montevideo— celebró su primer aniversario. Ese día de 2020 es la fecha de su primer concierto en el marco de “La Noche de las y los Investigadores”, un evento internacional que incluyó actividades virtuales de divulgación científica de varios países de América del Sur.

Aquel primero concierto presentó seis canciones, y a lo largo del año la banda presentó otras seis canciones en tres conciertos (todos virtuales).

Actualmente, mientras los integrantes del grupo continúan con sus tareas científicas —tesis de doctorados, viajes al exterior para capacitarse en laboratorios de EEUU, participación en testeo y monitoreo de SARS-CoV-2 y otros proyectos de investigación— ya estamos pensando en nuevo material de música y divulgación para 2022.

Entre tanto, se pueden ver y escuchar las 12 canciones (enlaces abajo), que recorren temas tan diversos como las enfermedades del corazón, la importancia fisiológica del dolor; el rol (benéfico o patógeno) de bacterias, virus y parásitos en el organismo; la relevancia de las vacunas; la genética y trastornos derivados de mutaciones en los genes, las patologías del metabolismo, y la historia de la experimentación animal, entre otros.

1. Concierto completo de "No te preocupes (en realidad hacemos ciencia)", científicos del IP Montevideo - Noviembre 2020. Temas: Mi enfermedad; No hay dolor; Corazón Valiente; De amor y de casualidad; De no olvidar; Mal bicho. https://bit.ly/3CUAzGw

2. “Imagine” (John Lennon) - "No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia)" - #yomevacuno - Marzo, 2021. Tema: Imagine. https://bit.ly/3nPWrP3

3. Segundo concierto de "No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia)" - Mayo 2021. Temas: Pupilas Lejanas; No Woman, No Cry; Adiós Juventud. https://bit.ly/3p6TtW1

4. Bonus track 2021: "No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia)" - Setiembre 2021. Temas: Todo cambia; La flaca. https://bit.ly/3d72LM9