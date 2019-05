Inicio de cursos: primera generación del programa regional en Ciencia de Datos

Ceibal / Ibirapitá

La maestría profesional en Ciencia de Datos, a la que se inscribieron 60 estudiantes de Uruguay y otros países de la región, se inaugurará con una charla abierta titulada "The Power of Data Science" (ver agenda). La actividad tendrá lugar en el Auditorio del LATU (Av. Italia 6201) a partir de las 9:30 horas.



La maestría tiene una duración de 15 meses y combina ocho semanas de talleres presenciales en Uruguay con clases online en formato asincrónico. Los cursos son ofrecidos por UTEC, el programa de MITx MicroMasters en Estadística y Ciencia de Datos, Facultad de Ciencias y el Program on Negotiation (PON-Global) de Harvard Law School.



Esta propuesta académica busca posicionar a Uruguay como un centro de referencia en América Latina para la formación en el área. Se trata de un programa de excelencia académica en un campo de creciente relevancia en el mercado laboral internacional.



Harvard en Uruguay

Del 23 al 25 de mayo se realizará en Uruguay el curso de Negociación y Liderazgo del Program on Negotiation (PON-Global) de Harvard Law School. Este módulo forma parte de la maestría en Ciencia de Datos, aunque los interesados en el tema pueden cursarlo de forma independiente.



Este exitoso programa de educación ejecutiva de tres días de duración se implementa desde hace más de 30 años en la sede de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y se realizará por segunda vez en Sudamérica.





Agenda



9:30-10:30

Bienvenida

• María Julia Muñoz (ministra de Educación y Cultura)

• Rodolfo Silveira (consejero de UTEC)

• Miguel Brechner (presidente de Plan Ceibal)

• Fernando Brum (presidente de ANII)

• Vijay Kumar (director ejecutivo de J-WEL, Open Learning del MIT)

10:30-11:00

Charla "Innovation and Opportunity for the Future of Education"

• Vijay Kumar (director ejecutivo de J-WEL, Open Learning del MIT)



11:00-12:00

Videoconferencia "The Power of Data Science"

• Munther Dahleh (profesor de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación y director del Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad del MIT, encargado del MicroMaster en estadística y Ciencia de Datos)

Charla "Data Science: from Uruguay to the world"

• Martín Alcalá Rubí (CEO de Tryolabs)