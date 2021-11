Ciencia

Guiad deja de usar Índice de Harvard: “Ya no es adecuado” para mostrar riesgo de contagio

El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de covid-19 (Guiad) informó que dejará de utilizar el Índice de Harvard para mostrar la incidencia del coronavirus, ya que considera que, en la situación actual con alto porcentaje de vacunación, “no es adecuado”.

“Dado el porcentaje de población vacunada, creemos que los valores actuales de franjas del índice P7 ya no son completamente adecuados para representar el riesgo de contraer covid-19”, señaló el grupo en su cuenta de Twitter.

“A partir de hoy hemos optado por seguir reportando el indicador, y mostrar una intensidad de colores diferente según los valores, pero sin utilizar ya los colores amarillo, naranja y rojo, asociados comúnmente a niveles de riesgo”, agregan.

El Guiad hace énfasis en que “es importante notar que para la población no vacunada el riesgo sigue siendo más alto que para la población vacunada”.

El Índice de Harvard mide con cuatro niveles los lugares por cantidad de contagios sobre población total. Con color verde, si el resultado da menos de uno; amarillo si da entre uno y diez; naranja entre diez y 25 y rojo para cuando se registran más de 25 contagios por cada 100.000 habitantes.

La utilidad de esta herramienta actualmente fue cuestionada por especialistas y por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

El magíster en Salud Pública y especialista en administración de servicios de salud Joaquín Bazzano cuestionó que se siga utilizando en Uruguay el Índice de Harvard como parte del seguimiento sanitario, dado que las condiciones y variables han cambiado con respecto a abril y mayo de 2021.

"Yo comparto en parte también esa visión que ya el Índice de Harvard no es tan útil como lo fue en un principio donde no había vacunas, no habían recursos", expresó el pasado miércoles el ministro Daniel Salinas.