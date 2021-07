Google permite "eliminar los últimos 15 minutos" del acceso directo del historial

Software y Hardware

Para complementar los ya existentes controles de auto-eliminación en el historial de búsqueda, Google anunció en su conferencia anual de desarrolladores (Google I/O), una forma rápida de eliminar los últimos 15 minutos de consultas en apps de Android y iOS. En este último sistema operativo ya se está implementando este atajo, según informó el portal especializado 9To5Google.

En las aplicaciones móviles, al tocar el avatar de su perfil se mostrará un nuevo botón que diga "eliminar los últimos 15 minutos" debajo de "historial de búsqueda". En iOS, Google ya ofrece un modo de incógnito, pero esto podría ofrecer una experiencia más optimizada. Es similar a los comandos "Ok Google, borra todo lo que te dije la semana pasada" o "Ok Google, eso no fue para ti" en el Asistente donde ocasionalmente ocurren activaciones accidentales de palabras clave.

Se une a la capacidad de hacer que el historial de búsqueda (actividad web y de aplicaciones) se elimine automáticamente cada 3, 18 o 36 meses, con ese incremento intermedio como valor predeterminado actual para las cuentas nuevas. Google dice que este acceso directo está disponible ahora para iOS, pero aún no lo hemos encontrado, mientras que estará disponible en Android a finales de este año.

Google también anunció hoy oficialmente la capacidad de bloquear la página Mi Actividad detrás de la verificación de inicio de sesión adicional con sus credenciales para que los usuarios de dispositivos compartidos no tengan una amplia libertad en su información personal.

