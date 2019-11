Gobierno indio pide explicaciones a WhatsApp por viralización de un virus espía

Tecnología

El Gobierno de la India pidió este jueves explicaciones a la plataforma del servicio de mensajería WhatsApp, después de que la compañía propiedad de Facebook confirmara que varios usuarios indios forman parte del grupo de afectados por un supuesto software espía israelí.



El Gobierno "está preocupado por la violación de privacidad de los ciudadanos de la India en la plataforma de mensajería WhatsApp. Le hemos pedido a WhatsApp que explique el tipo de violación y qué está haciendo para salvaguardar la privacidad de millones de ciudadanos", informó en un comunicado colgado en su cuenta de Twitter el ministro de Justicia indio, Ravi Shankar Prasad.



Esta reacción surge después de que el portavoz de WhatsApp, Carl Woog, confirmara en una declaración al diario indio The Indian Express que "periodistas indios y activistas de derechos humanos fueron objeto de vigilancia".



"Aunque no puedo revelar sus identidades y el número exacto, puedo decir que no es un número insignificante", añadió.



El pasado martes la plataforma fundada por Mark Zuckerberg presentó en EE.UU. una demanda contra la firma tecnológica israelí NSO Group, a la que acusa de haber hackeado teléfonos de particulares al haberlos infectado con su software espía a través del servicio de mensajería.



La querella especifica que la supuesta campaña de NSO Group fue dirigida contra periodistas y activistas defensores de los derechos humanos, entre otros.



WhatsApp notificó a aproximadamente 1.400 usuarios en todo el mundo que podrían haberse visto afectados e indicó que "no menos de 100" miembros de organizaciones civiles fueron objetivo del ataque.



El opositor indio Randeep Singh Surjewala, principal portavoz del Partido del Congreso, respondió al mensaje del ministro de Justicia para preguntar cuál es la implicación de las agencias del Gobierno con el uso del software espía conocido como Pegasus.



Según un comunicado de NSO, su tecnología "está autorizada a agencias de gobierno y con el único propósito de combatir el crimen y el terrorismo. La compañía no opera el sistema y después de un riguroso proceso de licencias y de investigación, inteligencia y los cuerpos de seguridad determinan cómo se usa la tecnología para apoyar sus misiones de seguridad pública".



Whatsapp tiene alrededor de 400 millones de usuarios en la India.

Información de EFE