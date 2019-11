Gigantes tecnológicos ganan 5.000 millones de dólares menos hasta septiembre

Tecnología

Las multas, la presión de los reguladores o el declive de ventas de productos como el iPhone lastraron los resultados de los gigantes Amazon, Facebook, Alphabet (Google), llamados GAFAs, que ganaron 5.114 millones de dólares (4.587 millones de euros) entre enero y septiembre (-6,12 %) que en igual periodo de 2018.

Estas tecnológicas, que presentaron esta semana resultados, decepcionaron en parte al mercado, aunque los expertos estiman que se trata de una cuestión puntual, teniendo en cuenta que no hace mucho habían registrado máximos históricos en la Bolsa de valores Nasdaq, un indicador que refleja como está el sector tecnológico en EEUU.



El analista de XTB Álvaro Giménez afirmó a EFE que, pese a estos descensos, las GAFAs continuarán creciendo tanto en negocio como en actividad, como lo demuestra su diversificación y los nuevos productos que están lanzando. Tal es el caso de Apple, que se ha sumergido en el mercado de la televisión de bajo coste ("low cost"), en competencia con Netflix.



Las GAFAs obtuvieron un beneficio neto de 78.515 millones de dólares (70.437 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2019, frente a los 83.529 millones de dólares (74.935 millones de euros) que registraron el año pasado.



Las cuentas presentadas fueron desiguales, ya que mientras Facebook y Apple vieron reducir sus beneficios en 8.268 millones de dólares (7.417 millones de euros) en ese período con respecto a 2018, Alphabet y Amazon los incrementaron en 3.154 millones de dólares (2.829 millones de euros).



Pese al aumento de beneficios de Alphabet y Amazon, a estas empresas no les fue tan bien en este tercer trimestre del año, cuando ganaron 2.877 millones de dólares (2.581 millones de euros) menos que en el mismo periodo del año pasado.



Facebook, con un 27 %, y Apple, con un 10,6 %, son las empresas que más redujeron sus ganancias en estos nueve meses.



De acuerdo con ello, la compañía que dirige Mark Zuckerberg ganó hasta septiembre 4.093 millones de dólares (3.671 millones) menos que en 2018, debido a las multas y presión de los reguladores.



Pese a este descenso, la tecnológica vio incrementar sus ingresos en 10.691 millones de dolares (9.591 millones de euros), al alcanzar los 49.615 millones de dólares (44.510 millones).



En cuanto a Apple, la reducción de beneficios de enero a septiembre, en 4.175 millones de dólares (3.745 millones) estuvo motivada por una bajada de ingresos del iPhone, que, no obstante, sigue siendo su producto estrella y que, tras la presentación de nuevos productos en septiembre, parece que va remontando.



Apple sigue teniendo tirón en el mercado, hasta el punto de que, tras las subidas registradas el jueves en el Nasdaq de un 2 %, la tecnológica se volvió a situar en la número uno en la clasificación de empresas con mayor capitalización bursátil, por delante de Microsoft.



En cuanto a Alphabet, también estuvo sometida a presiones intensas por parte de los reguladores antimonopolio, si bien aún así vio incrementar sus ganancias en lo que va de año en un 8,65 % con respecto a 2018.



Este aumento vio aupado por unos ingresos que provienen en su mayoría, un 85 %, de los espacios publicitarios en internet y de servicios vinculados a este segmento.



Por su parte, los beneficios de Amazon se vieron lastrados por la fuerte inversión que ha acometido en un cambio de su infraestructuras de transporte de los paquetes.



Su resultado decepcionó al mercado puesto que por primera vez en dos años sus beneficios trimestrales se han reducido.



En este tercer trimestre del año -el cuarto para Apple- el beneficio de las tecnológicas se redujo en 2.362 millones de dólares (2.119 millones de euros) en total, un 7,63 % con respecto al mismo trimestre del año pasado.



Esas ganancias pasaron de 31.337 millones de dólares (28.113 millones de euros) a 28.975 millones (25.994 millones de euros) registrados de junio a septiembre de 2019.



Pese a estos descensos, desde principios de junio, Google se revalorizó cerca del 20 %, mientras que Amazon, que sufrió una corrección importante el pasado 25 de octubre, se ha estabilizado, según el analista Álvaro Giménez.



"Se observa que hay una guerra de competencia de realmente ocupar más espacio dentro del sector, pero esto lo que hace es reforzar el sector", concluyó.

Información de EFE